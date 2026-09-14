العراق يشارك في اجتماع رؤساء أجهزة التفتيش القضائي العربي بسلطنة عُمان

ومثّل في الاجتماع رئيس القاضي ، وتناول عدداً من المواضيع ذات الصلة بتطوير عمل أجهزة التفتيش القضائي والارتقاء بأدائها، وفي مقدمتها وضع الضوابط والآليات الخاصة بالجائزة العربية لأعمال التفتيش القضائي، والمقترحات والمعايير المعدّة من قبل هيئة الإشراف القضائي في جمهورية بشأن الجائزة.كما ناقش المجتمعون معايير تقييم أداء السادة القضاة وتقويمه، بما يعزز جودة العمل القضائي ويرسخ مبادئ المهنية والاستقلال والحياد، بالإضافة إلى بحث دور في تحليل جودة الأحكام والقرارات القضائية، وإمكانات توظيف في تطوير أعمال التفتيش والتقييم القضائي.وبحث المشاركون عدداً من المسائل والمستجدات المتعلقة بدعم استقلال القضاء، وتطوير آليات التفتيش القضائي، وتبادل الخبرات والتجارب بين أجهزة التفتيش القضائي العربية، وتوحيد الرؤى والممارسات القضائية، بما يسهم في تعزيز جودة العدالة والارتقاء بمستوى الأداء القضائي في .