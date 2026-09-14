التعليم تعلن إطلاق التقديم إلى كلية التميز في اللغة العربية وآدابها بجامعة الكوفة

وذكرت الوزارة في بيان، أن شروط وضوابط التقديم تتضمن أن يكون الطالب من خريجي الدراسة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026 للدورين (الأول والثاني)، ألا يقل معدله النهائي عن 70%، ودرجة عن 75%، ويُشترط للقبول اجتياز المقابلة العلمية والشخصية.وأضافت أن خريجي الفرعين العلمي والأدبي يمكنهم التقديم إلى أقسام الكلية (الدراسات اللغوية، الدراسات الأدبية، الدراسات البلاغية والنقدية).وأكدت أن التقديم يكون عبر تطبيق (منصة قدم) ويستمر لغاية يوم الأحد الموافق 4 / 10 / 2026.