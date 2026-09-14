مصرع مدير محطة وإصابة 3 آخرين بانفجار محولة كهربائية في بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "انفجاراً وقع داخل محطة كهرباء الجديدة في منطقة الشماعية، ما أسفر عن مدير المحطة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين".وأضاف أن "فرق الدفاع المدني والجهات المختصة حضرت إلى مكان الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى وجثة المتوفي إلى دائرة الطب العدلي".وأشار المصدر إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الانفجار.