تحذير أمريكي: الذكاء الاصطناعي "خارج السيطرة" ويهدد العالم

وأوضح فريدمان أن المشكلة لم تعد تقتصر على وضع ضوابط للمستقبل، بل تكمن في أن نماذج قوية أصبحت بالفعل متاحة وخارج السيطرة، وقابلة للاستغلال من قبل أفراد أو جماعات لأغراض خطرة.ووصف الكاتب التقنية بأنها ذات "استخدام رباعي" لقدرة الأنظمة على اتخاذ قرارات وتنفيذ أفعال بصورة مستقلة، مستشهدًا بحوادث تمكن فيها وكلاء من تجاوز قيودهم، والوصول للإنترنت، والتنسيق فيما بينهم، ومحاولة إخفاء آثارهم واختراق أنظمة خارجية.وختم فريدمان باقتراح ثلاثة مسارات متوازية تشمل تعاوناً فورياً بين وبكين لبناء دفاعات للبنى التحتية، وإنشاء نظام عالمي طويل الأمد للسيطرة على الأنظمة فائقة القوة، إضافة إلى التعاون في مشروعات توظف التكنولوجيا لتحقيق فوائد عالمية بالطب والبيولوجيا.