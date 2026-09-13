شي يطرح "وصفة" صينية للذكاء الاصطناعي في بريكس

وقال شي خلال قمة "بريكس" في نيودلهي إن ستقود إنشاء "مجتمع" للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، يشمل التعاون في تطوير وتطبيق النماذج اللغوية الكبيرة، إلى جانب تنظيم ندوات ودورات تدريبية لدول المجموعة.كما دعا الرئيس الصيني دول "بريكس" إلى الانضمام إلى "المنظمة العالمية للتعاون في مجال "، التي أنشأتها وتضم نحو 30 دولة، مؤكداً أهمية تعزيز الانفتاح والتعاون ومشاركة موارد الذكاء الاصطناعي.