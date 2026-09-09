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تريند الثمانينات: سحر النوستالجيا أم فخ تقني لسرقة بصمة وجهك؟

تكنولوجيا

2026-09-09 | 04:47
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/75/منى-بركات
تريند الثمانينات: سحر النوستالجيا أم فخ تقني لسرقة بصمة وجهك؟
103 شوهد

تباغت منصات التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر موجة عارمة من الحنين إلى الماضي، تجرف ملايين المستخدمين نحو حقب زمنية غابرة. وكان آخر هذه الموجات "تريند الثمانينيات" الذي اجتاح الهواتف الذكية بين عشية وضحاها.

تحوّلت الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى لوحاتٍ سينمائية من القرن الماضي، نظارات شمسية عريضة، تسريحات شعر صاخبة، وجاكيتات جينز كلاسيكية تُعيد غزل الألوان البراقة التي قلّما نراها اليوم.

لكن، خلف هذا السحر الأخّاذ والبهجة الظاهرة، يتخفّى جانب مظلم يُنبّه إليه خبراء الأمن السيبراني، فهذا التفاعل العريض ليس مجرد تسلية بريئة، بل قد يكون فخًّا تقنيًّا صُمِّم بعناية لاستدراجكَ لتقديم أثمن ما تملك: بياناتك البيومترية!

كيف يتحول "فلتر الثمانينات" إلى آداة للتجسس؟

تعتمد هذه التطبيقات والمواقع على إغراء المتابعين برفع صورهم الشخصية لاستعادة أجواء الحقبة عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي. إلا أنّ الآلية البرمجية التي تُدار بها هذه العمليات تُثير الكثير من الريبة.

مسح شامل للوجه: عندما ترفع صورتك، لا يكتفي النظام بوضع تأثيرات أو ظلال سطحية، بل يجري مسحًا دقيقًا للغاية لتضاريس وجهك.

استخراج البصمة البيومترية: يتم استخراج الأبعاد الدقيقة التي تشكل بصمتك الفريدة، وهي نفس البيانات التي تعتمد عليها الأجهزة الحديثة كبديل لكلمات المرور التقليدية لفتح الهواتف وتأكيد الهويات.


الخطر الحقيقي: لماذا تُعدّ سرقة بصمة الوجه كابوسًا رقميًا؟

تتحول الخطورة هنا من مجرّد تسريب صورة عادية إلى تهديد مباشر لأمانك الرقمي والمالي:

بيانات لا يمكن تغييرها: إذا تم اختراق كلمة مرورك يمكنك تغييرها في ثوانٍ، لكن يستحيل عليك تغيير ملامح وجهك إذا وقعت بصمتك البيومترية في أيدي القراصنة.

اختراق الحسابات البنكية: تُستخدم البصمة البيومترية اليوم لتأكيد المعاملات المصرفية في معظم التطبيقات البنكية.

التزييف العميق والابتزاز: استغلال صورك في تقنيات (Deepfake) لإنتاج مقاطع فيديو وهمية تُستغل في الاحتيال أو الابتزاز.

التجارة السوداء: بيع هذه القواعد الضخمة من البيانات في "الدارك ويب" لتغذية أنظمة المراقبة والتعرف على الوجوه دون موافقتك.


الروابط المجهولة.. الطُعم الأسهل لاختراق هاتفك

يزداد الوضع تعقيداً مع انتشار روابط خارجية مجهولة يدّعي مروجوها أنّها تمنح النتائج الأفضل. غالبًا ما تتضمن هذه الروابط برمجيات خبيثة أو صفحات صيد (Phishing) تستهدف اختراق الهاتف بالكامل والوصول إلى معرض الصور بأكمله.


كيف تستمتع بالتريند دون أن تقع في الفخ؟

لتجنب السقوط في هذه الفخاخ دون حرمان نفسك من متعة المشاركة في الصيحات الرقمية، يوصي الخبراء بـ:

الابتعاد عن الروابط الخارجية: تجنب تمامًا أي رابط مجهول خارج المنصات الرسمية.

الاعتماد على الفلاتر الرسمية: استخدم فقط الأدوات المدمجة داخل التطبيقات الموثوقة مثل "إنستغرام" أو "تيك توك".

إدارة الأذونات: احرص على مراجعة سياسات الخصوصية وإلغاء أذونات الوصول إلى الكاميرا والمعرض فور الانتهاء.


أخيرًا، يبقى الحنين إلى الماضي جزءًا من الطبيعة البشرية التي تستغلها التطبيقات بذكاء، ولكن التخلي عن حذرك الرقمي مقابل "صورة مزيفة من الثمانينيات" قد يكلفك الكثير في الحاضر والمستقبل!
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