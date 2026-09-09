تريند الثمانينات: سحر النوستالجيا أم فخ تقني لسرقة بصمة وجهك؟

تحوّلت الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى لوحاتٍ سينمائية من الماضي، نظارات شمسية عريضة، تسريحات شعر صاخبة، وجاكيتات جينز كلاسيكية تُعيد غزل الألوان البراقة التي قلّما نراها اليوم.لكن، خلف هذا السحر الأخّاذ والبهجة الظاهرة، يتخفّى جانب مظلم يُنبّه إليه خبراء الأمن السيبراني، فهذا التفاعل العريض ليس مجرد تسلية ، بل قد يكون فخًّا تقنيًّا صُمِّم بعناية لاستدراجكَ لتقديم أثمن ما تملك: بياناتك البيومترية!تعتمد هذه التطبيقات والمواقع على إغراء المتابعين برفع صورهم الشخصية لاستعادة أجواء الحقبة عبر خوارزميات . إلا أنّ الآلية البرمجية التي تُدار بها هذه العمليات تُثير الكثير من الريبة.عندما ترفع صورتك، لا يكتفي النظام بوضع تأثيرات أو ظلال سطحية، بل يجري مسحًا دقيقًا للغاية لتضاريس وجهك.يتم استخراج الأبعاد الدقيقة التي تشكل بصمتك الفريدة، وهي نفس البيانات التي تعتمد عليها الأجهزة الحديثة كبديل لكلمات المرور التقليدية لفتح الهواتف وتأكيد الهويات.تتحول الخطورة هنا من مجرّد تسريب صورة عادية إلى تهديد مباشر لأمانك الرقمي والمالي:إذا تم اختراق كلمة مرورك يمكنك تغييرها في ثوانٍ، لكن يستحيل عليك تغيير ملامح وجهك إذا وقعت بصمتك البيومترية في أيدي .تُستخدم البصمة البيومترية اليوم لتأكيد المعاملات المصرفية في معظم التطبيقات البنكية.استغلال صورك في تقنيات (Deepfake) لإنتاج مقاطع فيديو وهمية تُستغل في الاحتيال أو الابتزاز.بيع هذه القواعد الضخمة من البيانات في "الدارك " لتغذية أنظمة المراقبة والتعرف على الوجوه دون موافقتك.يزداد الوضع تعقيداً مع انتشار روابط خارجية مجهولة يدّعي مروجوها أنّها تمنح النتائج الأفضل. غالبًا ما تتضمن هذه الروابط برمجيات خبيثة أو صفحات صيد (Phishing) تستهدف اختراق الهاتف بالكامل والوصول إلى بأكمله.لتجنب السقوط في هذه الفخاخ دون حرمان نفسك من متعة المشاركة في الصيحات الرقمية، يوصي الخبراء بـ:تجنب تمامًا أي رابط مجهول خارج المنصات الرسمية.استخدم فقط الأدوات المدمجة داخل التطبيقات الموثوقة مثل "إنستغرام" أو " ".احرص على مراجعة سياسات الخصوصية وإلغاء أذونات الوصول إلى الكاميرا والمعرض فور الانتهاء.أخيرًا، يبقى الحنين إلى الماضي جزءًا من الطبيعة البشرية التي تستغلها التطبيقات بذكاء، ولكن التخلي عن حذرك الرقمي مقابل "صورة مزيفة من الثمانينيات" قد يكلفك الكثير في الحاضر والمستقبل!