وصمة اجتماعية... دراسة تكشف: أكثر من نصف الموظفين يستخدمون الذكاء الاصطناعي سرّا

كشفت دراسة عالمية أعدتها مؤسسة " " بالتعاون مع " " أن 57% من الموظفين في 47 دولة يستخدمون أدوات دون الإفصاح عن ذلك.وارتفعت تلك النسبة بين الطلاب إلى نحو الثلثين، ووصلت في إلى 59% بين المهنيين الشبان، وسط تنامي المخاوف في الأوساط المهنية والأكاديمية من ظاهرة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بعيدًا عن الشفافية.وتُظهر دراسة لمؤسسة "Atlassian" أن الإفصاح عن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي يعرّض الموظف لتقييمات سلبية، بحيث يُصنَّف الصريحون بأنهم "أكثر كسلاً" بـ10 أضعاف مقارنة بغيرهم، وتقل فرص ترشيحهم للمشاريع الهامة بنسبة 24%.وتتراكم أرباح الكفاءة والوقت لدى الأفراد بدلاً من ظهورها في بيانات الاقتصاد الكلي أو التقارير الرسمية للمؤسسات، لكن يؤدي الغموض إلى تسرب البيانات عبر أدوات غير معتمدة، ويعوق تبادل الخبرات بين فرق العمل.وتحيط بالتكنولوجيا وصمة اجتماعية وتشكيك في الأعمال الفنية المعتمدة عليها، إلى جانب انخفاض الثقة بشركات التكنولوجيا الكبرى، على ما أورد موقع "hashtagarabi".وتتجاوز استخدامات الدردشة مهام العمل والبرمجة إلى جوانب شخصية وخاصة، كالمساعدة في أداء الواجبات، أو كتابة رسائل المناسبات، أو الدعم العاطفي، وهو ما وثّقه مشروع "What We Tell AI" عبر جمع اعترافات مجهولة في .وتقدم شركات التكنولوجيا في المقابل تقارير تُبرز مكاسب الإنتاجية لتبرير الاستثمارات، ما يمنح صناع السياسات صورة غير مكتملة عن الأثر الفعلي للتكنولوجيا.وأوصت الدراسة بوضع أطر تنظيمية داخل المؤسسات تحدد حالات الاستخدام المسموحة والالتزام بالإفصاح، إلى جانب تحفيز الموظفين على مشاركة الأوامر والتطبيقات دون خوف من التقييم السلبي، إلى جانب إلزام الشركات التكنولوجية بإتاحة البيانات للباحثين المستقلين لفهم التأثيرات المجتمعية والسلوكية للذكاء الاصطناعي بدقة.