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خطر خفي للإفراط في شرب القهوة
منوعات
2026-09-08 | 01:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1 شوهد
السومرية
نيوز- منوعات
كشفت دراسة جديدة أن الإفراط في شرب القهوة قد يرتبط بانخفاض كثافة العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث، بينما تناول الشاي المعتدل قد يكون مفيدا لصحة العظام.
فقد أظهرت الدراسة التي أجرتها جامعة فليندرز ونشرت في دورية Nutrients أن استهلاك القهوة بكميات تتجاوز خمسة أكواب يوميا، قد يرتبط بانخفاض كثافة المعادن في العظام (BMD) لدى النساء الأكبر سنا.
وحلل الباحثون استهلاك القهوة والشاي بين 9704 نساء تبلغ أعمارهن 65 عاما فأكثر على مدى 10 سنوات، وقاسوا خلالها كثافة العظام في عنق الفخذ والورك، وهي المناطق التي تحدث فيها كسور هشاشة العظام بشكل شائع. ووجدوا أن شرب الشاي ارتبط بارتفاع كثافة عظام الورك الكلية، بينما ارتبط تناول أكثر من خمسة أكواب من القهوة يوميا بانخفاض كثافة العظام. ولم يرتبط الاستهلاك المعتدل للقهوة - نحو 2-3 أكواب يوميا - بأي تأثيرات سلبية على صحة العظام.
كما حددت الدراسة اختلافات بناء على عوامل صحية ونمط حياة أخرى، إذ ارتبط استهلاك القهوة بانخفاض كثافة عظام عنق الفخذ لدى النساء اللواتي يتناولن كميات أكبر من الكحول، بينما كان الارتباط الإيجابي بين الشاي وكثافة العظام أكثر وضوحا لدى النساء المصابات بالسمنة.
وكتب الباحثون أن هشاشة العظام، التي تتميز بانخفاض كثافة العظام، "تشكل مصدر قلق كبير للصحة العامة على مستوى العالم، وتؤثر على الأفراد من جميع الأعمار والأجناس والعرقيات".
وتعاني نحو واحدة من كل ثلاث نساء، وخمسة من كل عشرة رجال، فوق سن 50 عاما، من كسور مرتبطة بهشاشة العظام على مستوى العالم، وتواجه النساء خطرا مرتفعا بشكل خاص لأنهن يعانين عموما من كتلة عظمية أقل ويتعرضن لفقدان عظمي متسارع بعد انقطاع الطمث.
وكتب الباحثون أنهم درسوا العلاقة بين القهوة والشاي وصحة العظام لأن العوامل الغذائية تلعب "دورا حاسما في الوقاية من الأمراض غير المعدية وقد تؤثر على صحة العظام"، وهما من أكثر المشروبات استهلاكا في العالم.
وقال المؤلف المشارك ريان ليو لموقع ScienceDaily: "المركبات المسماة كاتيشين، المتوفرة بكثرة في الشاي، قد تعزز تكوين العظام وتبطئ تآكلها. وعلى النقيض من ذلك، أظهرت الدراسات المخبرية أن الكافيين الموجود في القهوة يتداخل مع امتصاص الكالسيوم واستقلاب العظام، رغم أن هذه التأثيرات صغيرة ويمكن تعويضها بإضافة
الحليب
".
وأضاف ليو: "نتائجنا لا تعني أنك بحاجة إلى التخلي عن القهوة أو البدء في شرب الشاي بالغالون، لكنها تشير إلى أن تناول الشاي المعتدل قد يكون طريقة بسيطة لدعم صحة العظام، وأن الاستهلاك المرتفع جدا للقهوة قد لا يكون مثاليا، خاصة للنساء اللائي يشربن الكحول.
وعلقت ليزا يونغ، أخصائية التغذية المسجلة والأستاذة المساعدة في التغذية بجامعة
نيويورك
، على النتائج قائلة إن الدراسة تقدم نظرة مثيرة للاهتمام حول كيفية ارتباط المشروبات اليومية بصحة العظام، لكن يجب تفسير النتائج بحذر، لأنها دراسة رصدية تظهر ارتباطات وليس علاقات سببية.
وأشارت إلى أن للدراسة قيودا، بما في ذلك الاختلافات في أنماط حياة المشاركات، وتركيزها على كثافة العظام بدلا من الكسور، والتأثيرات الصغيرة نسبيا التي شوهدت بشكل رئيسي لدى النساء الأكبر سنا.
وقالت يونغ: استهلاك القهوة المعتدل يبدو آمنا، ولا حاجة لتغيير المشروبات من أجل صحة عظامك. وأضافت أن أكثر الطرق إثباتا لحماية صحة العظام تبقى الحصول على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د، والبقاء نشطا بدنيا، وتجنب التدخين والإفراط في الكحول، مع التأكيد على أن "الإفراط في أي شيء ليس جيدا أبدا.
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