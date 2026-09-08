Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الإطار التنسيقي يقرر المضي بتسمية الوزراء المتبقين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

خطر خفي للإفراط في شرب القهوة

منوعات

2026-09-08 | 01:21
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خطر خفي للإفراط في شرب القهوة
1 شوهد

السومرية نيوز- منوعات
كشفت دراسة جديدة أن الإفراط في شرب القهوة قد يرتبط بانخفاض كثافة العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث، بينما تناول الشاي المعتدل قد يكون مفيدا لصحة العظام.

فقد أظهرت الدراسة التي أجرتها جامعة فليندرز ونشرت في دورية Nutrients أن استهلاك القهوة بكميات تتجاوز خمسة أكواب يوميا، قد يرتبط بانخفاض كثافة المعادن في العظام (BMD) لدى النساء الأكبر سنا.
وحلل الباحثون استهلاك القهوة والشاي بين 9704 نساء تبلغ أعمارهن 65 عاما فأكثر على مدى 10 سنوات، وقاسوا خلالها كثافة العظام في عنق الفخذ والورك، وهي المناطق التي تحدث فيها كسور هشاشة العظام بشكل شائع. ووجدوا أن شرب الشاي ارتبط بارتفاع كثافة عظام الورك الكلية، بينما ارتبط تناول أكثر من خمسة أكواب من القهوة يوميا بانخفاض كثافة العظام. ولم يرتبط الاستهلاك المعتدل للقهوة - نحو 2-3 أكواب يوميا - بأي تأثيرات سلبية على صحة العظام.
كما حددت الدراسة اختلافات بناء على عوامل صحية ونمط حياة أخرى، إذ ارتبط استهلاك القهوة بانخفاض كثافة عظام عنق الفخذ لدى النساء اللواتي يتناولن كميات أكبر من الكحول، بينما كان الارتباط الإيجابي بين الشاي وكثافة العظام أكثر وضوحا لدى النساء المصابات بالسمنة.
وكتب الباحثون أن هشاشة العظام، التي تتميز بانخفاض كثافة العظام، "تشكل مصدر قلق كبير للصحة العامة على مستوى العالم، وتؤثر على الأفراد من جميع الأعمار والأجناس والعرقيات".
وتعاني نحو واحدة من كل ثلاث نساء، وخمسة من كل عشرة رجال، فوق سن 50 عاما، من كسور مرتبطة بهشاشة العظام على مستوى العالم، وتواجه النساء خطرا مرتفعا بشكل خاص لأنهن يعانين عموما من كتلة عظمية أقل ويتعرضن لفقدان عظمي متسارع بعد انقطاع الطمث.
وكتب الباحثون أنهم درسوا العلاقة بين القهوة والشاي وصحة العظام لأن العوامل الغذائية تلعب "دورا حاسما في الوقاية من الأمراض غير المعدية وقد تؤثر على صحة العظام"، وهما من أكثر المشروبات استهلاكا في العالم.
وقال المؤلف المشارك ريان ليو لموقع ScienceDaily: "المركبات المسماة كاتيشين، المتوفرة بكثرة في الشاي، قد تعزز تكوين العظام وتبطئ تآكلها. وعلى النقيض من ذلك، أظهرت الدراسات المخبرية أن الكافيين الموجود في القهوة يتداخل مع امتصاص الكالسيوم واستقلاب العظام، رغم أن هذه التأثيرات صغيرة ويمكن تعويضها بإضافة الحليب".
وأضاف ليو: "نتائجنا لا تعني أنك بحاجة إلى التخلي عن القهوة أو البدء في شرب الشاي بالغالون، لكنها تشير إلى أن تناول الشاي المعتدل قد يكون طريقة بسيطة لدعم صحة العظام، وأن الاستهلاك المرتفع جدا للقهوة قد لا يكون مثاليا، خاصة للنساء اللائي يشربن الكحول.
وعلقت ليزا يونغ، أخصائية التغذية المسجلة والأستاذة المساعدة في التغذية بجامعة نيويورك، على النتائج قائلة إن الدراسة تقدم نظرة مثيرة للاهتمام حول كيفية ارتباط المشروبات اليومية بصحة العظام، لكن يجب تفسير النتائج بحذر، لأنها دراسة رصدية تظهر ارتباطات وليس علاقات سببية.
وأشارت إلى أن للدراسة قيودا، بما في ذلك الاختلافات في أنماط حياة المشاركات، وتركيزها على كثافة العظام بدلا من الكسور، والتأثيرات الصغيرة نسبيا التي شوهدت بشكل رئيسي لدى النساء الأكبر سنا.
وقالت يونغ: استهلاك القهوة المعتدل يبدو آمنا، ولا حاجة لتغيير المشروبات من أجل صحة عظامك. وأضافت أن أكثر الطرق إثباتا لحماية صحة العظام تبقى الحصول على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د، والبقاء نشطا بدنيا، وتجنب التدخين والإفراط في الكحول، مع التأكيد على أن "الإفراط في أي شيء ليس جيدا أبدا.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-07
Play
العراق في دقيقة 07-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-07
Play
نشرة ٧ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-07
Live Talk
Play
Live Talk
الحجاب والموضة كيف تصنع المرأة إطلالتها الخاصة - الحلقة ١٠٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-07
Play
الحجاب والموضة كيف تصنع المرأة إطلالتها الخاصة - الحلقة ١٠٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الصدرية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-07
Play
سوق الصدرية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-07
عشرين
Play
عشرين
الفصـ ائل .. شروط لتسليم السـ لاح وحوارات لفك الاختناق - عشرين م٥ - الحلقة ٦٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-06
Play
الفصـ ائل .. شروط لتسليم السـ لاح وحوارات لفك الاختناق - عشرين م٥ - الحلقة ٦٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-06
علناً
Play
علناً
حكومة الزيدي واختبار ايلول الحاسم - علناً م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-03
Play
حكومة الزيدي واختبار ايلول الحاسم - علناً م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-03
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٥ الى ١١ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-03
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٥ الى ١١ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-03
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنان حسين فلك - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٣ | season 2
15:30 | 2026-09-02
Play
الفنان حسين فلك - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٣ | season 2
15:30 | 2026-09-02
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة - الزمن الجميل 2-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-02
Play
قصة وعبرة - الزمن الجميل 2-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-02
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
Play
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-07
Play
العراق في دقيقة 07-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-07
Play
نشرة ٧ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-07
Live Talk
Play
Live Talk
الحجاب والموضة كيف تصنع المرأة إطلالتها الخاصة - الحلقة ١٠٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-07
Play
الحجاب والموضة كيف تصنع المرأة إطلالتها الخاصة - الحلقة ١٠٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الصدرية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-07
Play
سوق الصدرية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-07
عشرين
Play
عشرين
الفصـ ائل .. شروط لتسليم السـ لاح وحوارات لفك الاختناق - عشرين م٥ - الحلقة ٦٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-06
Play
الفصـ ائل .. شروط لتسليم السـ لاح وحوارات لفك الاختناق - عشرين م٥ - الحلقة ٦٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-06
علناً
Play
علناً
حكومة الزيدي واختبار ايلول الحاسم - علناً م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-03
Play
حكومة الزيدي واختبار ايلول الحاسم - علناً م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-03
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٥ الى ١١ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-03
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٥ الى ١١ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-03
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنان حسين فلك - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٣ | season 2
15:30 | 2026-09-02
Play
الفنان حسين فلك - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٣ | season 2
15:30 | 2026-09-02
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة - الزمن الجميل 2-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-02
Play
قصة وعبرة - الزمن الجميل 2-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-02
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
Play
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01

اخترنا لك
سر زر الحذف.. كيف تستعيد صورك التي ظننت أنك مسحتها للأبد؟
12:58 | 2026-09-07
تحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي.. يصارع وجود البشرية
12:23 | 2026-09-07
مركب موجود في أطعمة شائعة يساعد على تخفيف الانتفاخ وعسر الهضم
11:46 | 2026-09-07
هاتف اقتصادي جديد من سامسونغ
11:31 | 2026-09-07
ثغرة خطيرة في متصفح كوكل كروم
10:41 | 2026-09-07
هل سنصل لمرحلة التحدث مع الحيوانات.. الذكاء الاصطناعي يقرب الطرفين
09:46 | 2026-09-07

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.