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سر زر الحذف.. كيف تستعيد صورك التي ظننت أنك مسحتها للأبد؟

منوعات

2026-09-07 | 12:58
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
سر زر الحذف.. كيف تستعيد صورك التي ظننت أنك مسحتها للأبد؟
127 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
تفتح معرض الصور في هاتفك لتبحث عن صورة قديمة، فتتوقف للحظة عندما تكتشف أنها لم تعد موجودة.. ربما حذفتها بالخطأ، أو ضغطت على زر حذف وأنت تظن أنك لن تحتاج إليها، ثم ندمت بعد دقائق.

وفي لحظة توتر، يبدأ السؤال، هل اختفت الصورة فعلًا؟ أم أن هناك فرصة لاستعادتها؟
المفاجأة أن الضغط على حذف لا يعني دائمًا أن الصورة اختفت نهائيًا في اللحظة نفسها، ففي كثير من الهواتف وخدمات التخزين السحابي، تنتقل الصور المحذوفة أولًا إلى مجلد مخصص للاحتفاظ بها لفترة محددة، ما يمنح المستخدم فرصة لاستعادتها قبل التخلص منها نهائيًا.
مرحلة انتقالية
عند حذف صورة من الهاتف، لا تتعامل الأجهزة الحديثة مع العملية بالطريقة نفسها التي يتخيلها المستخدم، ففي حالات كثيرة، يتم نقل الصورة إلى مجلد مثل "المحذوفة مؤخرًا" أو "سلة المهملات"، بدلًا من حذفها مباشرة.
وهذا يعني أن الصورة قد تظل موجودة لفترة مؤقتة، لكنها لا تظهر ضمن معرض الصور المعتاد.
وتختلف مدة الاحتفاظ بالصور المحذوفة حسب الجهاز والتطبيق والخدمة المستخدمة، لذلك فإن أول خطوة بعد حذف صورة مهمة هي عدم الذعر، والبحث مباشرة عن مجلد الصور المحذوفة.
هواتف آيفون
إذا كنت تستخدم هاتف آيفون، فابدأ بتطبيق الصور، ثم انتقل إلى قسم المحذوفة مؤخرًا.
وقد تطلب منك المنظومة استخدام Face ID أو رمز الدخول للوصول إلى الصور المحذوفة.
وإذا وجدت الصورة المطلوبة، يمكن تحديدها ثم اختيار خيار الاستعادة، لتعود إلى مكتبة الصور.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أنها لا تحتاج إلى برامج خارجية أو عمليات معقدة، طالما أن الصورة لا تزال ضمن الفترة التي يحتفظ فيها النظام بالملفات المحذوفة.
لكن إذا انتهت مدة الاحتفاظ بها، يصبح استرجاعها أكثر صعوبة، وقد لا يكون ممكنًا من خلال تطبيق الصور نفسه.
هواتف أندرويد
الأمر مشابه في العديد من هواتف أندرويد، خصوصًا عند استخدام تطبيقات الصور التي توفر سلة للمحذوفات.
ويمكن للمستخدم فتح تطبيق الصور الذي يعتمد عليه، ثم البحث عن "سلة المهملات" أو "المحذوفة مؤخرًا".
وإذا كانت الصورة لا تزال موجودة هناك، يمكن اختيارها ثم الضغط على استعادة.
لكن، يجب الانتباه إلى أن الطريقة والمدة تختلفان بحسب الشركة المصنعة للهاتف والتطبيق المستخدم، لذلك قد تختلف أسماء القوائم من جهاز إلى آخر.
صور غوغل وآي كلاود
أحيانًا يبحث المستخدم داخل الهاتف عن صورة محذوفة، بينما تكون لديه نسخة محفوظة أصلًا في خدمة التخزين السحابي.
فإذا كنت تستخدم صور غوغل، فمن المفيد التحقق من مكتبة الصور والحساب المستخدم، ثم مراجعة سلة المهملات، فقد تكون الصورة ما زالت محفوظة هناك حتى بعد اختفائها من المعرض المحلي للهاتف.
والأمر نفسه ينطبق على مستخدمي آي كلاود، إذ يمكن أن تكون الصورة مرتبطة بالمكتبة السحابية أو بأجهزة أخرى تستخدم الحساب نفسه.
وهنا تظهر أهمية النسخ الاحتياطي، فالصورة التي تبدو مفقودة من الهاتف قد تكون موجودة في نسخة أخرى دون أن يدرك صاحبها ذلك.
تطبيقات استعادة الصور المحذوفة
عندما لا يجد المستخدم صورته في مجلد "المحذوفة مؤخرًا" أو "سلة المهملات"، يبدأ غالبًا في البحث عن تطبيقات متخصصة لاستعادة الملفات المحذوفة.
وتنتشر على متاجر التطبيقات برامج تحمل وعودًا كبيرة باسترجاع الصور والفيديوهات التي اختفت من الهاتف، لكن قدرتها الفعلية ليست مضمونة في كل الحالات.
وتعمل بعض هذه التطبيقات على البحث عن بقايا الملفات التي لم تُستبدل ببيانات جديدة، ثم تعرض الملفات التي يمكن العثور عليها للاستعادة.
لكن النتيجة تعتمد على نوع الهاتف، ونظام التشغيل، ومكان تخزين الصورة، وما إذا كانت البيانات قد تعرضت للكتابة فوقها بعد الحذف.
ومن أشهر الأسماء التي تظهر في هذا المجال تطبيقات مثل DiskDigger على أندرويد، إلى جانب أدوات أخرى لاستعادة الملفات.
إلا أن المستخدم يجب أن يتعامل معها بحذر، خصوصًا عندما تطلب صلاحيات واسعة للوصول إلى الصور والملفات الموجودة على الجهاز.
وفي هواتف أندرويد الحديثة، قد تكون عملية الاستعادة أكثر تعقيدًا بسبب أنظمة الحماية والتشفير وطريقة إدارة التخزين، كما أن بعض التطبيقات لا تستطيع الوصول إلى جميع البيانات المحذوفة من دون صلاحيات متقدمة.
أما على آيفون، فالوضع مختلف بدرجة كبيرة، إذ إن التطبيقات الموجودة في متجر App Store لا تستطيع ببساطة فحص ذاكرة الهاتف بالكامل واستعادة أي ملف محذوف كما قد يتخيل المستخدم.
لذلك تعتمد استعادة الصور عادةً على "المحذوفة مؤخرًا"، أو النسخ الاحتياطية، أو الخدمات السحابية مثل iCloud.
والأهم أن تطبيقات الاستعادة ليست عصا سحرية، فإذا تم حذف الصورة نهائيًا، ولم تعد موجودة في سلة المهملات أو أي نسخة احتياطية، فقد لا يتمكن أي تطبيق من إعادتها.
كما ينبغي الحذر من التطبيقات التي تطلب دفع أموال قبل إظهار ما إذا كانت الصورة قابلة للاستعادة، أو التي تطلب صلاحيات لا تتناسب مع وظيفتها.
ومن الأفضل مراجعة اسم المطور، والتقييمات، والصلاحيات المطلوبة قبل تثبيت أي تطبيق.
لذلك، يبقى الترتيب الأكثر أمانًا هو البحث أولًا داخل التطبيق الذي حُذفت منه الصورة، ثم مراجعة سلة المهملات والنسخ الاحتياطية والخدمات السحابية، وبعد ذلك فقط التفكير في أدوات استعادة متخصصة إذا كانت الصورة تستحق المحاولة.
متى تتعذر عملية الاستعادة؟
لا توجد قاعدة واحدة تنطبق على جميع الأجهزة، لكن الخطر الأكبر يبدأ عندما تنتهي فترة الاحتفاظ بالصورة في سلة المحذوفات، ولا توجد نسخة احتياطية أو نسخة سحابية أخرى.
وفي هذه الحالة، قد يحتاج المستخدم إلى أدوات متخصصة، وقد تختلف فرص النجاح بصورة كبيرة حسب نوع الجهاز ونظام الملفات وما حدث للبيانات بعد الحذف.
لذلك، فإن أفضل طريقة للتعامل مع الصور المهمة ليست انتظار حدوث المشكلة، وإنما تفعيل النسخ الاحتياطي تلقائيًا والاحتفاظ بنسخ إضافية من الصور التي لا يمكن تعويضها.
في الخلاصة
الدرس الأهم هو أن زر الحذف لا يعني بالضرورة أن الصورة اختفت إلى الأبد في اللحظة نفسها، ففي كثير من الحالات، يمنحك الهاتف أو التطبيق فرصة ثانية لاستعادتها من سلة المهملات أو مجلد المحذوفة مؤخرًا.
لكن هذه الفرصة ليست دائمة، ومع مرور الوقت أو حذف الصورة نهائيًا من سلة المحذوفات، تقل الخيارات المتاحة أمام المستخدم.
لذلك، إذا حذفت صورة مهمة بالخطأ، توقف عن العبث بالهاتف، وافحص المحذوفات أولًا، ثم تحقق من النسخ الاحتياطية والخدمات السحابية، فقد تكون الصورة التي ظننت أنك فقدتها للأبد ما زالت تنتظر ضغطة واحدة لإعادتها.
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