واتساب يوقف الدعم عن ملايين الهواتف

وبحسب صفحة الدعم الرسمية لواتساب، سيرتفع الحد الأدنى لتشغيل التطبيق إلى أندرويد 6.0 أو الإصدارات الأحدث، ما يعني أن الهواتف التي لا تزال تعمل بنظامي أندرويد 5.0 و5.1 ستفقد الدعم إذا لم تتمكن من الترقية إلى إصدار أحدث.هل سيتوقف على هاتفك؟المهم أن القرار لا يرتبط باسم الشركة المصنعة للهاتف أو طرازه بشكل مباشر، وإنما بإصدار نظام التشغيل المثبت عليه.وبالتالي، فإن الهاتف القديم الذي يعمل حاليًا بنظام أندرويد 6.0 أو إصدار أحدث سيظل قادراً على تشغيل واتساب، حتى لو كان عمر الجهاز عدة سنوات.أما الهواتف التي لا تزال تعمل بنظامي أندرويد 5.0 أو 5.1، ولا يتوفر لها تحديث رسمي إلى أندرويد 6.0 أو إصدار أحدث، فلن تتمكن من الاستمرار في استخدام التطبيق بعد بدء تطبيق القرار.لماذا أوقف واتساب الدعم؟يوضح واتساب أنه يراجع بشكل دوري الأجهزة وأنظمة التشغيل القديمة، خصوصًا تلك التي لم تعد تحصل على تحديثات أمنية حديثة أو أصبحت أعداد مستخدميها محدودة.ومع تطور التطبيق وإضافة خصائص جديدة، يصبح الاستمرار في دعم أنظمة التشغيل القديمة أكثر صعوبة من الناحيتين التقنية والأمنية.كيف تعرف إصدار أندرويد على هاتفك؟يمكن للمستخدم التأكد من إصدار النظام من خلال الدخول إلى:الإعدادات ← حول الهاتف ← إصدار أندرويدوقد يختلف اسم الخيار قليلًا حسب الشركة المصنعة للهاتف.إذا كان الجهاز يعمل بنظام أندرويد 6.0 أو إصدار أحدث، فلن يتأثر بهذا القرار.أما إذا كان يعمل بنظام أندرويد 5.0 أو 5.1، فيُنصح بالبحث أولًا عن تحديث رسمي للنظام. وإذا لم يكن هناك تحديث متاح، فقد يكون الانتقال إلى هاتف أحدث هو الحل الوحيد لمواصلة استخدام واتساب.ماذا تفعل قبل تغيير الهاتف؟إذا كان جهازك من الأجهزة المتأثرة، فمن الأفضل نسخ محادثات واتساب احتياطيًا قبل الانتقال إلى هاتف جديد، حتى تتمكن من استعادتها لاحقًا.ولا يقتصر الأمر على أندرويد؛ إذ تشير معلومات الدعم الحالية إلى أن واتساب سيجري أيضًا تغييرًا في متطلبات تشغيل التطبيق على أجهزة آيفون في وقت لاحق من عام 2026، على أن يقتصر الدعم اعتبارًا من 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 على نظام iOS 15.5 والإصدارات الأحدث.