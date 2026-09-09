رقابة أبوية أذكى وتحديد مواقع الأجهزة.. تحديثات جديدة لغوغل!

وتشمل التحديثات ترقيات عملية تركز على تعزيز الرقابة الأبوية الذكية، وتسهيل العثور على الأجهزة المفقودة، إلى جانب دمج قدرات التوليدي داخل تطبيق المراسلة الرسمي، بما يوفر تجربة استخدام أكثر ذكاءً وسلاسة لمستخدمي الهواتف الذكية.ووفقًا لتقرير نشره موقع "Jetstream Blog"، يمثل هذا التحديث الشامل نقلة نوعية في الخدمات اليومية، إذ يقدم تحسينات جوهرية لميزة الإشراف الأسري "Supervision"، تتيح للآباء إدارة أوقات استخدام الشاشات ووضع حدود آمنة لاستخدام التطبيقات من قبل الأبناء، فضلًا عن توسيع شبكة "Find Hub" لتحديد المواقع الدقيقة للأجهزة والملحقات المفقودة حتى في حال كانت مغلقة.كما حصل تطبيق "Google Messages" على أدوات مساعدة ذكية تقترح ردودًا فورية وتلخص الرسائل الطويلة بدقة عالية، بما يساعد المستخدمين على إنجاز مهامهم والتواصل بسرعة أكبر.ويصل التحديث تدريجيًا إلى الهواتف المتوافقة تلقائيًا، دون الحاجة إلى تدخل معقد من المستخدم، ومن شأن هذه المزايا الخدمية أن تسهم في تحسين كفاءة استخدام الأجهزة وتعزيز مستويات الأمان والراحة الرقمية في الحياة اليومية.