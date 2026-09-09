رفع الساقين.. راحة مؤقتة لا تغني عن الحركة

ويؤكد مختصون أن هذه الوضعية لا تُعد علاجاً لمشكلات الأوردة أو بديلاً عن الحركة، إذ تعمل عضلات الساق أثناء المشي كمضخة تساعد على دفع الدم نحو القلب.كما يُنصح بتجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، مع تغيير الوضعية والحركة بصورة منتظمة.وحذر المختصون من التورم المستمر، خصوصاً إذا ترافق مع ألم أو تغير في لون الجلد، فيما يتطلب التورم أو الألم المفاجئ في ساق واحدة، مع الاحمرار أو السخونة، تقييماً طبياً سريعاً لاحتمال وجود جلطة وريدية عميقة.