هل يساعد إكليل الجبل على خسارة الوزن؟

وجدت إحدى الدراسات أن تناول خلاصة أوراق إكليل الجبل ضمن حمية غذائية غنية بالدهنيات قد ساعد على رفع معدلات خسارة وحرق الدهون في الجسم وخفض مستويات الدهون الثلاثية والكولسترول.رغم وجود بعض الدراسات حول فوائد إكليل الجبل للتنحيف بالفعل، إلا أن هذه الدراسات قليلة، وليست كافية لحسم القرار بعد بشأن فوائده للتنحيف الفعلية، كما أن عددًا من هذه الدراسات أجريت على فئران لا على بشر.من الممكن استعمال إكليل الجبل للمساعدة على خسارة الوزن بعدة طرق مختلفة، بعضها مباشر وبعضها غير مباشر، كما يأتي:تستطيع إعداد شاي إكليل الجبل الذي قد يساعد على التنحيف أو منع زيادة الوزن عبر اتباع الخطوات الآتية:قم بتحضير المكونات الآتية: ملعقة من أوراق إكليل الجبل أو المجففة، وكوب من الماء، وملعقة صغيرة من العسل.قم بتسخين الماء إلى أن يصل درجة الغليان، ثم قم بخفض النار قليلًا وأضف أوراق إكليل الجبل إلى الماء واترك المزيج يغلي على نار هادئة لفترة لا تتجاوز 6 دقائق، ثم أطفئ النار.اترك شاي إكليل الجبل جانبًا إلى أن يبرد قليلًا، ثم قم بتصفيته من أوراق إكليل الجبل.أضف القليل من العسل إلى الشاي الناتج وتناوله بانتظام ضمن حمية غذائية متوازنة وصحية.استخدم إكليل الجبل والتوابل الصحية كبديل عن الدهون عند الطهيقد يلجأ العديد من الأشخاص لبعض الدهون غير الصحية، مثل: الزبدة والسمنة، لإضفاء لذيذة على الطعام، ما قد يرفع من نسبة الدهون في الطعام وبالتالي قد يؤدي مع الوقت لكسب الوزن وتراكم الدهون في الجسم.لكن من الممكن الحصول على نكهة لذيذة شبيهة عبر إجراء بعض الخيارات الحكيمة عند الطهي، مثل استبدال الزبدة ببعض الزيوت الصحية واستخدام الليمون وملح البحر وبعض التوابل الصحية، خاصة: الزعتر وإكليل الجبل.رغم أن فوائد إكليل الجبل للتنحيف ما زالت موضع شك، إلا أنه من الممكن استعمال إكليل الجبل وزيت إكليل الجبل لتحصيل العديد من الفوائد الأخرى التي بدأت الدراسات بتسليط الضوء عليها، إذ قد يساعد إكليل الجبل وزيته على:تحسين الهضم.تقوية الذاكرة وتحسين التركيز.إبطاء وتيرة شيخوخة وتلف خلايا الدماغ.تحفيز نمو الشعر وتكثيفه.تسكين الألم.خفض مستويات التوتر.تقوية الدورة الدموية.تخفيف التهاب المفاصل.يفضل الحذر عند استعمال إكليل الجبل والمنتجات المشتقة منه مثل زيت إكليل الجبل، وذلك للأسباب الآتية:قد يؤدي تناول إكليل الجبل بكميات كبيرة لظهور بعض المضاعفات، مثل: التقيؤ، والتشنجات، والوذمة الرئوية.قد يتسبب تناول إكليل الجبل بكميات من قبل الحامل بحصول إجهاض.قد تؤثر بعض العناصر الغذائية الموجودة في إكليل الجبل بشكل سلبي على نشاط بعض الأدوية عند تناولها سوية، مثل: مدرات البول، ومميعات الدم، ودواء الليثيوم.