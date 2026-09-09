مصر.. تيك توك يحذف أكثر من 3.6 مليون فيديو ويحظر آلاف الحسابات

وأوضحت المنصة أن عدد المقاطع المحذوفة بلغ 3,612,773 فيديو، فيما وصلت نسبة الحذف الاستباقي إلى 99.6%، مع إزالة 93.6% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة من نشره.وفي المقابل، أعادت المنصة نشر 146,417 مقطعاً بعد قبول طلبات الاستئناف والتأكد من توافقها مع السياسات المعتمدة.وعلى صعيد البث المباشر، أوقفت " " 769,200 بث مخالف، كما حظرت 151,630 من مضيفي البث المباشر بسبب ارتكاب مخالفات لمعايير المنصة.