عادات منزلية بسيطة لتلافي "حرقة المعدة"

وينشأ هذا الشعور بسبب احتواء العصارات الهضمية في المعدة على أحماض؛ وفي بعض الأحيان، قد يشعر المصابون بهذه المشكلة بطعم الطعام أو السوائل الحمضية في مؤخرة الفم.ويعاني غالبية الأشخاص من حرقة المعدة في مرحلة ما من حياتهم، وفي حال المعاناة من حرقة المعدة بشكل متكرر، فقد يكون الشخص مصاباً بمرض الارتجاع المعدي المريئي.وتزداد احتمالية الإصابة بحرقة المعدة في حال وجود فتق ، وهو حالة تحدث عندما يبرز الجزء العلوي من المعدة إلى داخل التجويف الصدري؛ مما يؤدي إلى إضعاف العضلة العاصرة المريئية السفلية، فيسهل بذلك ارتداد الحمض من المعدة إلى المريء.كما يمكن للحمل والعديد من الأدوية أن تتسبب بظهور حرقة المعدة أو تفاقمها.ومن الضروري علاج حرقة المعدة المتكررة، خاصة أن الارتجاع قد يلحق الضرر ببطانة المريء، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة . ويمكن أن يساعد تغيير العادات اليومية في الوقاية من حرقة المعدة وغيرها من أعراض الارتجاع المعدي المريئي.بهدف تجنب حرقة المعدة وأعراض الارتجاع المعدي المريئي الأخرى، يمكن اتباع العلاجات المنزلية التالية، واستشارة الطبيب المختص إذا استمرت الحالة.أولاً، تجنب الأطعمة والمشروبات التي قد تحفز الارتجاع، مثل:الكحول الكافيين المشروبات الغازية الشوكولاته الحمضيات وعصائرها النعناع الأطعمة الحارة أو الدهنية، ومنتجات الألبان كاملة الدسم الطماطم وصلصات الطماطمبعد ذلك، من المهم تغيير العادات الغذائية، مثل: تجنب الانحناء أو ممارسة التمارين الرياضية مباشرة بعد تناول الطعام. تجنب تناول الطعام قبل موعد النوم بما يتراوح بين 3 و4 ساعات؛ فالاستلقاء مع معدة ممتلئة يؤدي إلى ضغط محتويات المعدة بقوة أكبر على العضلة العاصرة المريئية السفلية، ويسبب الارتجاع. تناول وجبات حجماً.كما أنه يمكن إجراء تغييرات أخرى على نمط الحياة بحسب الحاجة: تجنب الأحزمة الضيقة أو الملابس التي تضغط على منطقة الخصر. خفض الوزن؛ فالسمنة تزيد الضغط داخل المعدة، وهذا الضغط قد يدفع محتويات المعدة إلى المريء. النوم مع رأس مرفوع بمقدار 15 سنتيمتراً تقريباً؛ إذ عندما يكون الرأس في مستوى أعلى من المعدة يساعد في منع عودة الطعام المهضوم إلى المريء. التوقف عن التدخين أو استخدام التبغ؛ فالمواد الكيميائية الموجودة في دخان السجائر أو منتجات التبغ تضعف العضلة العاصرة المريئية السفلية. الحد من التوتر وممارسة اليوغا أو “التاي تشي” أو التأمل للمساعدة على الاسترخاء.في حال عدم الشعور بالراحة بعد اتباع الخطوات السابقة، يمكن إلى الأدوية التي تُصرف من دون وصفة طبية، مثل مضادات الحموضة التي تساعد في معادلة حمض المعدة، وحاصرات مستقبلات "أتش 2" التي تقلل من إنتاج حمض المعدة، ومثبطات مضخة البروتون التي توقف إنتاج حمض المعدة بالكامل تقريباً لعدة ساعات بعد تناول الجرع، وحاصرات الحمض التنافسية للبوتاسيوم، وهي أدوية أحدث تعمل على حجب حمض المعدة، ولكنها تتطلب وصفة طبية.