عادات منزلية بسيطة لتلافي "حرقة المعدة"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
07:00 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
هيئة الحج تعلن تمديد مدة استرجاع "مبالغ التقديم"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-575589-639245613395587368.jpg
عادات منزلية بسيطة لتلافي "حرقة المعدة"
منوعات
2026-09-09 | 10:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
112 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
تُعرف حرقة المعدة أيضاً باسم عسر الهضم الحمضي، وتتمثل في شعور مزعج يشبه الحرقان في منتصف
الصدر
أو في الجزء العلوي من البطن وذلك بحسب موقع
إدارة الغذاء والدواء
الأميركية.
وينشأ هذا الشعور بسبب احتواء العصارات الهضمية في المعدة على أحماض؛ وفي بعض الأحيان، قد يشعر المصابون بهذه المشكلة بطعم الطعام أو السوائل الحمضية في مؤخرة الفم.
ويعاني غالبية الأشخاص من حرقة المعدة في مرحلة ما من حياتهم، وفي حال المعاناة من حرقة المعدة بشكل متكرر، فقد يكون الشخص مصاباً بمرض الارتجاع المعدي المريئي.
وتزداد احتمالية الإصابة بحرقة المعدة في حال وجود فتق
حجابي
، وهو حالة تحدث عندما يبرز الجزء العلوي من المعدة إلى داخل التجويف الصدري؛ مما يؤدي إلى إضعاف العضلة العاصرة المريئية السفلية، فيسهل بذلك ارتداد الحمض من المعدة إلى المريء.
كما يمكن للحمل والعديد من الأدوية أن تتسبب بظهور حرقة المعدة أو تفاقمها.
ومن الضروري علاج حرقة المعدة المتكررة، خاصة أن الارتجاع قد يلحق الضرر ببطانة المريء، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة
مع مرور الوقت
. ويمكن أن يساعد تغيير العادات اليومية في الوقاية من حرقة المعدة وغيرها من أعراض الارتجاع المعدي المريئي.
بهدف تجنب حرقة المعدة وأعراض الارتجاع المعدي المريئي الأخرى، يمكن اتباع العلاجات المنزلية التالية، واستشارة الطبيب المختص إذا استمرت الحالة.
أولاً، تجنب الأطعمة والمشروبات التي قد تحفز الارتجاع، مثل:
الكحول الكافيين المشروبات الغازية الشوكولاته الحمضيات وعصائرها النعناع الأطعمة الحارة أو الدهنية، ومنتجات الألبان كاملة الدسم الطماطم وصلصات الطماطم
بعد ذلك، من المهم تغيير العادات الغذائية، مثل: تجنب الانحناء أو ممارسة التمارين الرياضية مباشرة بعد تناول الطعام. تجنب تناول الطعام قبل موعد النوم بما يتراوح بين 3 و4 ساعات؛ فالاستلقاء مع معدة ممتلئة يؤدي إلى ضغط محتويات المعدة بقوة أكبر على العضلة العاصرة المريئية السفلية، ويسبب الارتجاع. تناول وجبات
أصغر
حجماً.
كما أنه يمكن إجراء تغييرات أخرى على نمط الحياة بحسب الحاجة: تجنب الأحزمة الضيقة أو الملابس التي تضغط على منطقة الخصر. خفض الوزن؛ فالسمنة تزيد الضغط داخل المعدة، وهذا الضغط قد يدفع محتويات المعدة إلى المريء. النوم مع رأس مرفوع بمقدار 15 سنتيمتراً تقريباً؛ إذ عندما يكون الرأس في مستوى أعلى من المعدة يساعد في منع عودة الطعام المهضوم إلى المريء. التوقف عن التدخين أو استخدام التبغ؛ فالمواد الكيميائية الموجودة في دخان السجائر أو منتجات التبغ تضعف العضلة العاصرة المريئية السفلية. الحد من التوتر وممارسة اليوغا أو “التاي تشي” أو التأمل للمساعدة على الاسترخاء.
في حال عدم الشعور بالراحة بعد اتباع الخطوات السابقة، يمكن
اللجوء
إلى الأدوية التي تُصرف من دون وصفة طبية، مثل مضادات الحموضة التي تساعد في معادلة حمض المعدة، وحاصرات مستقبلات "أتش 2" التي تقلل من إنتاج حمض المعدة، ومثبطات مضخة البروتون التي توقف إنتاج حمض المعدة بالكامل تقريباً لعدة ساعات بعد تناول الجرع، وحاصرات الحمض التنافسية للبوتاسيوم، وهي أدوية أحدث تعمل على حجب حمض المعدة، ولكنها تتطلب وصفة طبية.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
تحذير من الإفراط في استخدام أدوية حرقة المعدة.. هذا ما تسببه
11:41 | 2026-06-27
تراجع "بسيط" في أسعار الدولار مع إغلاق البورصة المحلية
10:02 | 2026-08-22
أصالة تحسم جدل الانفصال عن زوجها: خلاف منزلي تحول إلى "ترند"
06:01 | 2026-07-25
5 عادات يومية ترفع ضغط الدم دون أن تشعر
12:17 | 2026-08-25
حرقة
ى المعدة
إدارة الغذاء والدواء
السومرية نيوز
مع مرور الوقت
سومرية نيوز
السومرية
بروتون
الرياض
اللجوء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يواصل الارتفاع ويسجل سعراً جديداً في البورصة العراقية
اقتصاد
27.6%
09:27 | 2026-09-08
الدولار يواصل الارتفاع ويسجل سعراً جديداً في البورصة العراقية
09:27 | 2026-09-08
مجلس الخدمة يرهن اطلاق استمارة التعيين بشرط
محليات
24.94%
12:45 | 2026-09-08
مجلس الخدمة يرهن اطلاق استمارة التعيين بشرط
12:45 | 2026-09-08
السلطات الايرانية تحتجز مالك قناة عراق الحدث تمهيدا لتسليمه الى بغداد
محليات
24.2%
06:59 | 2026-09-08
السلطات الايرانية تحتجز مالك قناة عراق الحدث تمهيدا لتسليمه الى بغداد
06:59 | 2026-09-08
شهر أيلول في العراق.. هل يتضمن عطلا رسمية للموظفين؟
محليات
23.25%
10:43 | 2026-09-09
شهر أيلول في العراق.. هل يتضمن عطلا رسمية للموظفين؟
10:43 | 2026-09-09
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-09
Live Talk
الفلسفة الاقتصادية.. رؤية مختلفة لفهم المال والاستثمار - الحلقة ١٠٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-09
Live Talk
الفلسفة الاقتصادية.. رؤية مختلفة لفهم المال والاستثمار - الحلقة ١٠٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-09
ناس وناس
بغداد تقاطع البياع - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-09
ناس وناس
بغداد تقاطع البياع - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-09
عشرين
مخاض الاستكمال وتحديات السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٦٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-08
عشرين
مخاض الاستكمال وتحديات السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٦٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
علناً
حكومة الزيدي واختبار ايلول الحاسم - علناً م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-03
علناً
حكومة الزيدي واختبار ايلول الحاسم - علناً م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-03
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٥ الى ١١ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-03
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٥ الى ١١ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-03
مايك السومرية
الفنان حسين فلك - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٣ | season 2
15:30 | 2026-09-02
مايك السومرية
الفنان حسين فلك - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٣ | season 2
15:30 | 2026-09-02
استديو Noon
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
استديو Noon
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-09
Live Talk
الفلسفة الاقتصادية.. رؤية مختلفة لفهم المال والاستثمار - الحلقة ١٠٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-09
Live Talk
الفلسفة الاقتصادية.. رؤية مختلفة لفهم المال والاستثمار - الحلقة ١٠٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-09
ناس وناس
بغداد تقاطع البياع - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-09
ناس وناس
بغداد تقاطع البياع - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-09
عشرين
مخاض الاستكمال وتحديات السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٦٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-08
عشرين
مخاض الاستكمال وتحديات السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٦٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
علناً
حكومة الزيدي واختبار ايلول الحاسم - علناً م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-03
علناً
حكومة الزيدي واختبار ايلول الحاسم - علناً م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-03
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٥ الى ١١ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-03
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٥ الى ١١ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-03
مايك السومرية
الفنان حسين فلك - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٣ | season 2
15:30 | 2026-09-02
مايك السومرية
الفنان حسين فلك - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٣ | season 2
15:30 | 2026-09-02
استديو Noon
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
استديو Noon
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
اخترنا لك
أبل تطلق هواتف آيفون 18.. اليكم الأسعار
13:34 | 2026-09-09
جهازك مُلكك.. لكن كيف تستطيع الشركة تعطيله عن بُعد؟
11:45 | 2026-09-09
مصر.. تيك توك يحذف أكثر من 3.6 مليون فيديو ويحظر آلاف الحسابات
11:11 | 2026-09-09
أمازون تتجه لجمع 5.8 مليار دولار من أول إصدار لسنداتها بالجنيه الإسترليني
10:05 | 2026-09-09
رفع الساقين.. راحة مؤقتة لا تغني عن الحركة
09:07 | 2026-09-09
6 مشروبات صباحية تعزز التركيز... وتغنيك عن القهوة!
05:39 | 2026-09-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.