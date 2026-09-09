أمازون تتجه لجمع 5.8 مليار دولار من أول إصدار لسنداتها بالجنيه الإسترليني

ويتكون الإصدار من أربع شرائح، تتراوح آجال استحقاقها بين 3 و19 عاماً، فيما خفضت الشركة مؤشرات التسعير مقارنة بالمستويات الأولية، في ظل الإقبال القوي على السندات.ويعد هذا الإصدار رابع عملية لطرح سندات لـ«أمازون» خارج سوق الدولار خلال العام الحالي، بعد إصدارات باليورو والفرنك السويسري والدولار الكندي.وبذلك يتجاوز إجمالي إصدارات «أمازون» من أسواق الدين خلال 2026 ما يعادل 92 مليار دولار، لتصبح أكبر جهة إصدار للسندات بين شركات التكنولوجيا العملاقة خلال العام الجاري.وتأتي الخطوة في إطار سعي الشركة لتنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين، بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، خصوصاً على مراكز البيانات والبنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي.