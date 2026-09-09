أبل تطلق هواتف آيفون 18.. اليكم الأسعار

وتأتي السلسلة الجديدة بحسب الشركة مدعومة بشريحة «A20 Pro» المتطورة، ومزودة بأقوى بطارية في تاريخ هواتف أبل، إلى جانب طرحها بتشكيلة من الألوان تضم الأسود العميق، والفضي الراقي، والأزرق الجليدي (Glacier)، إضافة إلى اللون الجديد.وقالت الشركة إن "شريحة «A20 Pro» ترسي معياراً جديداً للحوسبة المحمولة باعتمادها بنية جديدة كلياً مصنعة بتقنية 2 نانومتر، حيث تضم وحدة معالجة مركزية سداسية النوى، تشمل نواتين فائقتي الأداء ترتفع سرعتهما بنسبة 20% وتصنفان بالأسرع في أي هاتف ذكي، فضلاً عن أربع نوى مخصصة للكفاءة، في حين تقدم وحدة معالجة الرسومات السباعية النوى أداءً أسرع بنسبة تصل إلى 40% مع مضاعفة سرعة العمليات الحسابية ومسرعات عصبية تدعم تشغيل نماذج اللغة الكبيرة محلياً، مدعومة بمحرك عصبي يحتوي على 32 نواة ونظام تبريد متطور بغرفة بخار تفوق مساحتها بثلاثة أضعاف الجيل السابق.وشهد المساعد الذكي «سيري» قفزة نوعية عبر تطبيق مستقل بذاته على الشاشة الرئيسية ومدعوم بالذكاء الاصطناعي لتوليد أصوات معبرة وتخصيص سرعة الكلام، مع قدرته على إدراك السياق الشخصي للمستخدم وتنفيذ الإجراءات داخل مختلف التطبيقات بما فيها تطبيقات الجهات الخارجية، إلى جانب دمجه مباشرة داخل تطبيق الكاميرا لإنجاز المهام وجدولة المواعيد، على أن يبدأ دعم حزمة من اللغات الإضافية إلى جانب اعتباراً من تشرين الأول المقبل.فيما ذكرت وسائل اعلامية أن سعر هواتف "آيفون 18 برو" و"آيفون 18 برو " سيزيد بنحو 100 دولار عن العام الماضي، ليبدأ بذلك السعر الجديد من 1199 دولارا للسعة الأقل من "آيفون 18 برو" و1299 دولارا للسعة الأقل لفئة "آيفون 18 برو ماكس".وأضافت أن "آبل تحملت جزءا كبيرا من زيادة التكلفة بسبب ارتفاع سعر الذواكر العشوائية، في خطوة تحاكي ما فعلته الشركات الشهيرة المنافسة مثل سامسونغ الكورية وغوغل الأمريكية".