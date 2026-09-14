"آيفون ديو" يربك مستخدمي اليد اليسرى.. تصميم آبل يثير الجدل

وتداول مستخدمون على "إكس" و" " انتقادات للتصميم، مطالبين آبل بإتاحة خيار لنقل عناصر الواجهة إلى الجانب الأيسر، فيما رأى آخرون أن هذه التفاصيل لا تنسجم مع تركيز الشركة على تجربة المستخدم.ويأتي الهاتف بتصميم قابل للطي وشاشة داخلية بقياس 7.6 بوصة، إلى جانب شريحة A20 Pro ودعم Apple Pencil وكاميرا بدقة 48 ميغابكسل. ويبدأ سعره من نحو 1999 دولاراً، مع طرحه في الأسواق الشهر المقبل.