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آيفون 18 برو يتجمد ويعيد تشغيل نفسه
تكنولوجيا
2026-09-25 | 04:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
161 شوهد
السومرية
نيوز- منوعات
بعد أيام قليلة من طرحه، واجه بعض مستخدمي
iphone
18 Pro وiPhone 18 Pro Max مشكلة مزعجة تتسبب في توقف الهاتف عن الاستجابة ثم إعادة تشغيله بشكل مفاجئ، قبل أن تؤكد آبل أن الحل قادم عبر تحديث برمجي في بداية الأسبوع المقبل، وفق تقرير لموقع "9to5Mac".
وتظهر المشكلة في سيناريو محدد يتعلق بنظام التعرف على الوجه Face ID. فعندما يفشل الهاتف في التعرف على وجه المستخدم أثناء محاولة فتح تطبيق محمي ببصمة الوجه، مثل تطبيق كلمات المرور أو علامات التبويب الخاصة في Safari، قد يتجمد الجهاز بالكامل، ويتوقف عن الاستجابة للمس، ثم يعيد تشغيل نفسه بعد عدة ثوانٍ.
وأثارت المشكلة في البداية مخاوف من احتمال وجود خلل في مكونات الهاتف، خصوصًا أن بعض المستخدمين تواصلوا مع دعم آبل وحصل بعضهم على أجهزة بديلة. لكن آبل أوضحت أن المشكلة برمجية وليست عيبًا في مكونات الهاتف، ما يعني أن استبدال الجهاز ليس الحل الضروري لهذه المشكلة تحديدًا.
وتأتي المشكلة بالتزامن مع تغيير مهم في نظام Face ID داخل هاتفي
iphone
18 Pro وPro Max، إذ أصبحت الكاميرا العاملة بالأشعة تحت الحمراء مخفية أسفل الشاشة قرب منطقة الساعة، وهو ما سمح لآبل بتقليص حجم الجزيرة الديناميكية الظاهرة بنحو 25%.
ويرتبط الخلل، بحسب ما ظهر من الاختبارات، بطريقة تعامل النظام مع عملية المصادقة الجديدة. وعندما يفشل Face ID في التعرف على المستخدم ثم يحاول النظام معالجة طلب المصادقة مرة أخرى، يمكن أن يؤدي الخطأ إلى تجمد الجهاز وإعادة تشغيله بالكامل.
ولم تحدد آبل اسم إصدار النظام الذي سيعالج الخلل بشكل رسمي، لكن الشركة تعمل بالفعل على تحديثات جديدة لنظام iOS 27، من بينها إصدار iOS 27.0.1 الذي يُتوقع أن يركز على إصلاح عدد من الأخطاء وتحسين استقرار النظام.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن آبل تستعد لطرح الإصلاح مطلع الأسبوع المقبل، ما يعني أن أصحاب iPhone 18 Pro الذين يواجهون المشكلة لن يضطروا، في الغالب، إلى استبدال أجهزتهم، وإنما سيحتاجون إلى تثبيت التحديث بمجرد توفره.
ورغم أن الخلل لا يبدو أنه يصيب جميع مستخدمي iPhone 18 Pro، فإن إمكانية إعادة إنتاجه عمليًا تجعله مشكلة حقيقية وليست مجرد حالة فردية معزولة. كما أن وجود مشكلة أخرى منفصلة في iOS 27 قد تؤدي إلى إعادة تشغيل بعض أجهزة آيفون يزيد أهمية التحديثات القادمة.
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