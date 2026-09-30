زين العراق تعزز حضورها في قطاع التكنولوجيا بصفتها الشريك الاستراتيجي لمعرض ومؤتمر ITEX 2026

أعلنت ، الرائدة في خدمات البيانات المتنقلة والحلول الرقمية، مشاركتها في الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ITEX 2026، بصفتها الشريك الاستراتيجي للمعرض للعام الثالث على التوالي، وتُقام فعالياته على أرض معرض الدولي خلال الفترة من 30 أيلول ولغاية 3 تشرين الأول 2026.وتعكس هذه الشراكة التزام زين العراق بدعم قطاع التكنولوجيا في العراق، وتعزيز دورها شريكاً رقمياً للمؤسسات وقطاع الأعمال، من خلال توفير حلول متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتقدمة والخدمات الرقمية والتقنيات الحديثة، بما يساعد الشركات على تطوير عملياتها ورفع كفاءتها ومواكبة متطلبات النمو والتحول الرقمي.وتستعرض زين العراق خلال المعرض منظومة متكاملة من حلول الأعمال المصممة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمؤسسات بمختلف قطاعاتها، وتشمل حلول الاتصال ونقل البيانات وإدارة المركبات، وحلول تكنولوجيا المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول ربط المواقع والمنشآت والفرق الميدانية، التي تسهم في تعزيز كفاءة العمليات واستمراريتها ودعم نمو الأعمال.وقال إيمري غوركان، الرئيس التنفيذي لشركة زين العراق "تجسّد شراكتنا الاستراتيجية مع معرض ومؤتمر ITEX للعام الثالث على التوالي رؤيتنا لدور زين العراق بوصفها شريكاً رقمياً يقود التطور التكنولوجي ويسهم في بناء مستقبل أكثر تقدماً للأعمال في العراق. ومن خلال حلول الأعمال المتكاملة والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نواصل تحويل استثماراتنا في الشبكة والبنية التحتية الرقمية إلى إمكانات عملية تساعد المؤسسات والشركات على رفع كفاءتها، ودعم نموها، وتعزيز قدرتها على الابتكار."وتواصل زين العراق ترسيخ موقعها الريادي في قطاع التكنولوجيا من خلال الاستثمار المستمر في الشبكة والبنية التحتية الرقمية، وتطوير حلول متقدمة تستجيب لاحتياجات السوق، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تمكين المؤسسات ودعم نمو الاقتصاد الرقمي، بما يعزز دورها في قيادة مسيرة التحول الرقمي في العراق.