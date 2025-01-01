Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
العيارات النارية تودي بحياة مواطن جنوبي بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ما هي المنتجات التكنولوجية التي ستختفي في عام 2025؟

تكنولوجيا

2025-01-01 | 09:56
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ما هي المنتجات التكنولوجية التي ستختفي في عام 2025؟
515 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
يؤدي التقدم التكنولوجي المستمر إلى تراجع قيمة بعض الأجهزة حتى تختفي في النهاية، مثلما اختفت أجهزة الـ Walkman وأشرطة VHS وأجهزة التنبيه في الماضي، من المتوقع أن تختفي بعض الأجهزة التكنولوجية بحلول عام 2025 وفقًا لتوقعات الذكاء الاصطناعي المعتمد على البيانات المتوفرة على الإنترنت.

ووفقًا لتوقعات ChatGPT وGemini، إليك بعض المنتجات التكنولوجية التي قد تختفي أو تفقد قيمتها بحلول عام 2025، مع تسليط الضوء على الاتجاهات والأسباب التي قد تؤدي إلى ذلك.
 
مشغلات أقراص DVD وBlu-ray
 
مع تزايد استخدام منصات البث مثل "Netflix وDisney+ وPrime Video"، تراجعت أهمية مشغلات أقراص "DVD وBlu-ray" بشكل سريع. وفقًا لـ ChatGPT، "أصبحت هذه الأجهزة أقل أهمية بالنسبة للمستهلك العادي"، بينما تؤكد جيميني أن "مبيعات محركات الأقراص المادية يمكن أن تستمر في الانخفاض".
 
توفر خدمات التنزيل الرقمي والوصول إلى المحتوى عبر السحابة مزايا من حيث الراحة والتنوع، وهو ما يتفوق على الوسائط المادية. كما أن منصات البث المباشر لا تغير فقط طريقة استهلاكنا للمحتوى السمعي البصري، بل تعيد أيضًا تشكيل صناعة الترفيه بشكل عام. ورغم أن أقراص "Blu-ray" ما زالت تقدم جودة فائقة في بعض المجالات، إلا أن سرعة تطور البدائل الرقمية جعلت هذه الأجهزة تقتصر على أسواق محدودة.
 
الكاميرات الرقمية المدمجة والمنخفضة الجودة
 
تأثرت الكاميرات الرقمية المدمجة بشكل كبير بتطور كاميرات الهواتف الذكية، خاصة تلك التي تتمتع بجودة منخفضة. إذ شهدت كاميرات الهواتف المحمولة تطورًا كبيرًا من حيث الجودة والوظائف، حيث تم دمج أدوات متقدمة لتحرير الصور ومعالجتها.
 
وتذكر جيميني أن هواتف مثل "iPhone 16" أو "Samsung Galaxy S24 Ultra" تقدم جودة تفوق توقعات المستخدم العادي. وفقًا لـ ChatGPT، "أدى التحسين المستمر في جودة كاميرات الهواتف الذكية إلى تقليص الطلب على الكاميرات المدمجة بشكل ملحوظ". وهذا الاتجاه يقتصر الحاجة إلى الكاميرات على المستخدمين المتخصصين فقط أو المحترفين الذين يحتاجون إلى طرازات متقدمة.
 
الساعات الذكية الأساسية
 
يشهد سوق الساعات الذكية منافسة شديدة، حيث تواجه الساعات التي تعمل بأنظمة تشغيل خاصة أو التي تتمتع بوظائف محدودة مستقبلًا غامضًا. تشير جيميني إلى أن "عدم الاستقرار أو البطء المحتمل" لهذه الساعات قد يؤدي إلى اختفائها مقارنة بالنماذج الأكثر تطورًا مثل تلك التي تعمل بنظام التشغيل "Wear OS" أو "watchOS".
 
كما أن الطلب المتزايد من قبل المستهلكين على أجهزة ذكية تتمتع بفعالية وسهولة أكبر هو العامل الرئيسي وراء هذا التحول. يُفضل السوق بشكل متزايد الساعات المدمجة مع الهواتف المحمولة وأجهزة أخرى ضمن النظام البيئي الرقمي؛ ما يساهم في تراجع الساعات الأساسية.
 
السماعات السلكية
 
شهدت السماعات اللاسلكية نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تصبح النماذج السلكية نادرة بحلول عام 2025. تشير جيميني إلى أن "وجود أسلاك مع السماعات والتشابك أو خطر تلفها" يعد من العوامل التي تدفع الناس إلى تفضيل السماعات اللاسلكية.
 
ومن جانبها، تشير ChatGPT إلى أن الراحة التي توفرها السماعات اللاسلكية، بالإضافة إلى تحسين جودتها وتنافس أسعارها، تجعلها الخيار المفضل للمستهلكين. كما أن التوجه نحو قابلية النقل وإزالة منافذ الصوت في العديد من الأجهزة يسرع من هذا التغيير.
 
أجهزة التخزين المادية
 
تشهد محركات الأقراص الصلبة الخارجية التقليدية وأجهزة "USB" انخفاضًا كبيرًا بسبب الانتقال نحو التخزين السحابي. يتوقع ChatGPT أنه "قد يتم استبدال هذه الحلول المادية بخيارات أكثر ملاءمة وأمانًا"، مثل "Google Drive وOneDrive وDropbox".
 
كما أن الاستدامة تلعب دورًا في هذا التحول، حيث تعمل على تعزيز تقنيات أكثر كفاءة مثل ذاكرة "SSD". ويعتمد تفضيل الخدمات السحابية بشكل متزايد على مرونتها، حيث تسمح للمستخدمين بالوصول إلى ملفاتهم من أي مكان متصل بالإنترنت.

>> انضم الى السومرية على واتساب

اجهزة

تختفي

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
سنة جديدة وتحديات جديدة لتغيير الوزن ونمط التغذية - حلقة ١٨٩ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-01
Play
سنة جديدة وتحديات جديدة لتغيير الوزن ونمط التغذية - حلقة ١٨٩ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد السوق العربي - الحلقة ١٨٦ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-01
Play
بغداد السوق العربي - الحلقة ١٨٦ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-01
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
واقع المهن في العراق - حلقة ٢٨ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-31
Play
واقع المهن في العراق - حلقة ٢٨ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-31
Play
نشرة ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-31
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-31
Play
العراق في دقيقة 31-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-31
من الأخير
Play
من الأخير
السنة.. المطالبة بالفاكهة المحرمة - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-30
Play
السنة.. المطالبة بالفاكهة المحرمة - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-30
استديو Noon
Play
استديو Noon
معايدة السنة الجديدة 30-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-30
Play
معايدة السنة الجديدة 30-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-30
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
أين تقضون ليلة راس السنة؟ 30-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-30
Play
أين تقضون ليلة راس السنة؟ 30-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-30
خط أحمر
Play
خط أحمر
اقتحام، سرقة، قتـ ل وحرق!! حادثة صادمة في ديالى - الحلقة ٢٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-29
Play
اقتحام، سرقة، قتـ ل وحرق!! حادثة صادمة في ديالى - الحلقة ٢٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-29
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
العراق والسعودية الخليج مع أمنيات للسنة الجديدة 28-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-29
Play
العراق والسعودية الخليج مع أمنيات للسنة الجديدة 28-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-29
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
سنة جديدة وتحديات جديدة لتغيير الوزن ونمط التغذية - حلقة ١٨٩ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-01
Play
سنة جديدة وتحديات جديدة لتغيير الوزن ونمط التغذية - حلقة ١٨٩ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد السوق العربي - الحلقة ١٨٦ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-01
Play
بغداد السوق العربي - الحلقة ١٨٦ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-01
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
واقع المهن في العراق - حلقة ٢٨ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-31
Play
واقع المهن في العراق - حلقة ٢٨ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-31
Play
نشرة ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-31
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-31
Play
العراق في دقيقة 31-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-31
من الأخير
Play
من الأخير
السنة.. المطالبة بالفاكهة المحرمة - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-30
Play
السنة.. المطالبة بالفاكهة المحرمة - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-30
استديو Noon
Play
استديو Noon
معايدة السنة الجديدة 30-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-30
Play
معايدة السنة الجديدة 30-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-30
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
أين تقضون ليلة راس السنة؟ 30-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-30
Play
أين تقضون ليلة راس السنة؟ 30-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-30
خط أحمر
Play
خط أحمر
اقتحام، سرقة، قتـ ل وحرق!! حادثة صادمة في ديالى - الحلقة ٢٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-29
Play
اقتحام، سرقة، قتـ ل وحرق!! حادثة صادمة في ديالى - الحلقة ٢٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-29
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
العراق والسعودية الخليج مع أمنيات للسنة الجديدة 28-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-29
Play
العراق والسعودية الخليج مع أمنيات للسنة الجديدة 28-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-29
اخترنا لك
حفاظًا على الخصوصية.. 6 أشياء لا تكشفها لبرامج الدردشة الذكية
09:12 | 2025-01-01
ميزة خفيّة: كيف يساعدك آيفون في العثور على سيارتك المفقودة؟
04:00 | 2024-12-31
الحوت الصيني DeepSeek V3 بمواجهة ChatGPT... إليكم أحدث تحديثات الذكاء الاصطناعي! 
13:54 | 2024-12-30
قائمة الهواتف التي لن تتمكن من استخدام "واتس آب" مع بداية 2025
06:32 | 2024-12-30
آيفون الخاص بك يستمع لأحاديثك... إليك طرق ضبط الإعدادات لحماية خصوصيتك!
04:56 | 2024-12-30
كيف تحمي نفسك من حرائق بطاريات "الليثيوم أيون"؟
08:31 | 2024-12-29
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.