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سيشهد عام 2025 منذ بدايته الكشف على مجموعة كبيرة من الهواتف الذكية المنتظرة من مختلف العلامات التجارية والفئات.

وتستعد الشركات الكبرى في صناعة الهواتف مثل "أبل"، و"سامسونغ" و"وان بلس" و"شاومي" إلى إطلاق أحدث أجهزتها هذا العام.

ويبدو أن يناير سيكون شهرًا مليئًا بإطلاق الهواتف الذكية الجديدة، بحسب عدة تقارير اطلعت عليها "العربية Business".

إليك الهواتف الأكثر ترقبًا في 2025:

"آيفون إس إي 4" من "أبل"

من المتوقع أن تدخل شركة أبل تغييرات كبيرة على تصميم الجيل المقبل من هاتفها الاقتصادي "آيفون إس إي".

ويُعتبر "آيفون إس إي 4" من الهواتف الأكثر ترقبًا في هذا العام، إذ صدر الجيل السابق منه في عام 2022. ومن المتوقع إصدار الهاتف في الربع من 2025.

وتشير التوقعات إلى أن الهاتف سيأتي بحواف مسطحة أنيقة مثل هاتف "آيفون 14" وبشاشة "OLED" قياس 6.1 بوصة.

سلسلة "Galaxy S25" من "سامسونغ"

تستعد شركة سامسونغ الكورية الجنوبية لإطلاق سلسلة هواتف الرائدة "Galaxy S25" المنتظرة بشدة في حدث "Unpacked" المتوقع في كانون الثاني الجاري.

ومن المتوقع أن تأتي طرازات "S25" و"S25 Ultra" ببعض ميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة مع التركيز على إمكانات التصوير.

ويتوقع أن تكون السلسلة، بفضل الأداء العالي والشاشات والقدرات المتقدمة، من أكبر إصدارات الهواتف الذكية هذا العام.

سلسلة "OnePlus 13"

تستعد شركة وان بلس الصينية لإطلاق سلسلة هواتف "OnePlus 13" في الهند في السابع من يناير الجاري، بعد الكشف عنها في الصين سابقًا.

وتضم السلسلة هاتفي "OnePlus 13" و"OnePlus 13R". ويتميز هاتف "OnePlus 13" بتصميم عصري بإطار مسطح لتغير بذلك الشركة نهجها الخاص بالحواف المنحنية في الأجيال السابقة من الهاتف.

ويأتي الهاتف بشريحة "Snapdragon 8 Elite" مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 غيغابايت ومساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت.

ويضم الهاتف شاشة بتقنية "X2 OLED" المتقدمة مع معدل تحديث عالي، بالإضافة إلى مستشعر جديد لبصمة الموجات فوق الصوتية لمزيد من الأمان.

أما هاتف "OnePlus 13R" فسيقدم أداءً مشابهًا مع بعض التنازلات للحفاظ على السعر المقبول.

"Redmi 14C" من "شاومي"

ستطرح شركة شاومي الصينية بعض الأجهزة المشوقة في يناير الجاري، بدءًا بهاتف "Redmi 14C" الذي يدعم شبكة الجيل الخامس.

ويتوقع أن يقدم الهاتف قيمة كبيرة مقابل سعره، إذ سيضم كاميرا خلفية بدقة 50 ميغابكسل، وسيدعم شريحتي "SIM".

سلسلة "X7" من "بوكو"

من المقرر أن تطلق "بوكو"، وهي علامة تابعة لشركة شاومي، في 9 يناير الجاري سلسلة هواتف "Poco X7".

ومن المعروف أن هواتف "بوكو" تقدم قيمة كبيرة مقابل سعرها، لذا يتوقع أن تأتي هاتفي السلسلة وهما "X7" و"X7 Pro" بأسعار تنافسية.

وبعد نجاح سلسلة "X6" يترقب المستخدمون السلسلة الجديدة لمعرفة كيف ستواصل "بوكو" دفع الحدود بتقديم هواتف بأداء قوي وتكلفة مقبولة.