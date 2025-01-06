ايفون 17 على أعتاب الظهور.. هذه مميزاته وسعره

ومن المتوقع أن اسم الهاتف سيكون "iPhone 17 Air"، ويُحتمل أيضا أن يطلق عليه اسم "iPhone 17 Slim"، ليكون أبرز الطرازات ضمن السلسلة القادمة.مواصفات "iPhone 17 Air" المتوقعةسيتميز الهاتف بتصميمه النحيف والخفيف الوزن، حيث تسعى أبل إلى جعل هذا الطراز الأكثر نحافة بين جميع هواتف آيفون.وفقا لتقارير موقع "The Information"، ستعتمد في تصنيع الهيكل على الألمنيوم بدلا من التيتانيوم المستخدم في طرازات Pro، مع احتمالية دمج الألمنيوم والتيتانيوم معًا.وتشير التوقعات إلى أن "iPhone 17 Air" سيأتي بشاشة بحجم 6.6 بوصات ودقة 2740 × 1260 بكسل، مع إمكانية دعم تقنية ProMotion ومعدل تحديث 120 هرتز، وفقًا لما ذكره المحللان "Ming-Chi Kuo" و"Jeff Pu".في حين يتوقع "Ross Young" أن الشاشة قد تكون بمقاس 6.55 بوصة.ومن المتوقع أن تشمل الشاشة تحسينات ملحوظة مثل تصغير فتحة الكاميرا الأمامية ومستشعر Face ID، إلى جانب طبقة خاصة تقلل من الانعكاسات وتعزز مقاومة الشاشة للخدوش.وسيحمل الهاتف نظام كاميرا جديد، حيث من المرجح أن يضم كاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل.وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتم تغيير في موضع الكاميرا الخلفية لتوضع في الجزء العلوي الأوسط من الهاتف، مما يعد تغييرا كبيرا عن التصاميم السابقة.سيعمل الهاتف بمعالج A19 الجديد المصنوع بتقنية 3 نانومتر، مما يتيح أداءً فائقا وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة.ومن المتوقع أيضًا أن يحتوي الهاتف على ذاكرة RAM بسعة 8 غيغابايت.كما سيكون أول هواتف أبل التي تستخدم مودم 5G من تطوير نفسها، على الرغم من وجود بعض الشكوك حول دعم تقنية mmWave 5G.تتباين التوقعات حول سعر الهاتف؛ حيث يُشير تقرير "The Information" إلى احتمال تجاوز سعر الهاتف لسعر طراز Pro Max الحالي البالغ 1200 دولار، ليبدأ من 1300 دولار.وفي المقابل، يرى المحلل "Jeff Pu" أن السعر قد يبدأ من 899 دولارا، إذا كان الهاتف بديلاً لطراز Plus.أما عن موعد الإطلاق، فمن المتوقع أن تعلن أبل عن سلسلة "iPhone 17" وتطلقها في سبتمبر/ أيلول 2025.