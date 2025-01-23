ملايين المستخدمين لا يستطيعون الحصول على الخدمة.. عطل يضرب ChatGPT

بدأت المشكلة مع تسجيل آلاف التقارير منذ الساعة 1.30 مساء بتوقيت أبوظبي، وفقًا لموقع تتبع الأعطال Downd3tector، حيث لا يستجيب "شات جي بي تي" لطلبات المستخدمين، مقدمًا رسائل مثل "خطأ داخلي في الخادم"، "Bad Gateway"، أو "503 Service Temporarily Unavailable".وفي وقت لم يصدر فيه بيان رسمي من OpenAI حول الانقطاع الحالي، فإن المشكلة تشبه تلك التي واجهها ChatGPT في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث أكدت OpenAI في ذلك الوقت وجود خلل في الخدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وتبقى الأسباب الدقيقة لهذا الانقطاع غير معروفة، ولكن الاعتقاد السائد يرجح أنه نتيجة لتحميل زائد على الخوادم بسبب الطلب الكبير.وفي إطار الطلب المتزايد على التوليدي تتيح العديد من المنصات خدماتها بشكل مجاني، إلا أن OpenAI تحتفظ بأفضل خدماتها وراء بشكل مدفوع، مثل GPT-4o وo1 غير المحدود.وفي هذا السياق، تحتفظ OpenAI بخيار ChatGPT Pro بسعر 200 دولار شهريًا، وهو ما يجعل بعض المستخدمين يشعرون بالاستياء بسبب عدم تلبية التوقعات رغم التكلفة العالية.