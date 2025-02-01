بعد إيطاليا.. تايوان تقرر حظر برنامج "ديب سيك"

نيوز ـ تكنولوجيا

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منعت تايوان العاملين في القطاع العام وفي البنى التحتية الحيوية من استخدام تطبيق "ديب سيك"، قائلة إنه منتج صيني ويمكن أن يعرض للخطر.

وأحدث إطلاق برنامج "ديب سيك" قبل بضعة أيام ضجة في القطاع لقدرته على مضاهاة منافسيه بكلفة أقل بكثير بحسب الشركة .

وأثارت دول، من بينها الجنوبية وإيرلندا وفرنسا وأستراليا وإيطاليا، تساؤلات حول معالجة بيانات المستخدمين من جانب شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة.

وقالت وزارة الرقمية التايوانية، إنه ينبغي لكل الوكالات الحكومية والبنى التحتية الحيوية عدم استخدام "ديب سيك" لأنه "يعرض أمن المعلومات الوطني للخطر"، بحسب "فرانس برس".

وأشارت إلى أن "عملها ينطوي على نقل معلومات وتسريبها عبر الحدود وغيرها من المخاوف المتعلقة بأمن المعلومات".

ولطالما اتهمت تايوان باستخدام تكتيكات "المنطقة الرمادية"، وهي إجراءات لا ترقى إلى مستوى العمل الحربي ضد الجزيرة، بما فيها هجمات إلكترونية، في حين تكثف بكين من مطالباتها بالسيادة على الجزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها وتوعّدت بإعادة ضمها بالقوة إذا لزم الأمر.