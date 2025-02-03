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هل حان الوقت لحذف Deepseek؟
تكنولوجيا
2025-02-03 | 08:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
830 مشاهدة
السومرية
نيوز – تكنولوجيا
تجاوز تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek تطبيق ChatGPT التابع لشركة OpenAI من حيث عدد التنزيلات، ما أثار قلق الخبراء، نظرًا لمتطلبات الحكومة
الصينية
التي تفرض على الشركات المحلية مشاركة البيانات مع
الدولة
.
وفي حين أن الجهود الرامية إلى حظر DeepSeek قانونيًا على غرار تيك توك قد تتبع ذلك، فقد تم وضع حظر حكومي سريعًا من وكالة "ناسا" إلى البحرية الأمريكية، ومن ولاية تكساس إلى تايوان وإيطاليا.
تسريب البيانات
اكتشفت شركات الأمن السيبراني بالفعل نقاط ضعف في التطبيق تسمح بتسريب البيانات.
ويقول الخبراء إن كمية البيانات والمعلومات التي يمكن للجهات الفاعلة السيئة في
الصين
حصادها من DeepSeek أسوأ 20 مرة مما يمكن جمعه من بحث غوغل.
وتتضمن المعلومات المصرفية الشخصية أو المعلومات الصحية للمستخدمين. حتى إن بعضهم اعتبر DeepSeek كنزا غنيا من المعلومات الاستخباراتية.
ومن ناحية أخرى، يمكن أن يمنح نهج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، الصين، إمكانية الوصول إلى سلاسل التوريد والصناعة، مما يسمح لها بمعرفة ما تفعله الشركات الأخرى، والتنافس بشكل أفضل ضدها.
وأكد الخبراء أيضًا أنه من خلال أنماط ضغطات المفاتيح، يمكن تتبع مستخدم DeepSeek عبر جميع الأجهزة، وجمع المعلومات من المعلنين. والأخطر من ذلك هو الاستفادة من الكاميرات والميكروفونات على الأجهزة لتسجيل الصوت والصورة، وكذلك حقن البرامج الضارة على نطاق واسع.
كيف تحمي نفسك؟
يتم تصميم أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الحياة من خلال زيادة الكفاءة والإبداع. لذا يصبح من المغري مشاركة البيانات للحصول على نتائج أفضل.
ولكن عليك أن تفترض أن البيانات التي تشاركها سيتم تحليلها وحفظها واستخدامها دون علمك. لذلك من المهم أن تفكر قبل الكتابة وتعامل مع تفاعلاتك كما لو كانت خاضعة للمراقبة وتجنب مشاركة أي شيء شخصي أو حساس، سواء كانت معلومات متعلقة بالعمل أو كلمات مرور أو حكايات شخصية، افترض أن أي شيء تكتبه يمكن تخزينه إلى أجل غير مسمى.
وبينما قد لا يقدم DeepSeek أقوى عناصر التحكم في الخصوصية، لكن الأمر يستحق استكشاف إعدادات المنصة لمعرفة ما هو متاح.
وتوفر العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي خيارات لتعطيل مشاركة البيانات أو استبعاد استخدام بياناتك لتدريب النموذج. وهنا من المهم الإشارة أيضًا أنه قد لا يكون الذكاء الاصطناعي دقيقًا إلا بقدر البيانات التي يتعلم منها.
لذلك نرى أن روبوت الدردشة الذكي ليس محصنا ضد المعلومات المضللة. سواء كان الأمر يتعلق بتوصية منتج أو نصيحة صحية، تحقق دائمًا من صحة الاستجابات التي يولدها الذكاء الاصطناعي قبل التصرف بناءً عليها.
وبعد ملايين التنزيلات في جميع أنحاء العالم، وكشف الخبراء أن سياسة الخصوصية الخاصة بـDeepSeek واضحة بشأن نطاق جمع البيانات، بحيث يتم تتبع وتحليل ضغطات المفاتيح وعناوين IP وحتى السلوك خارج المنصة، أصبح النظر بعناية في الآثار المترتبة على استخدام منصة ذات قدرات تتبع واسعة النطاق أمرًا مثيرًا للقلق.
وعلى الرغم أنه من خلال اتخاذ خطوات استباقية يمكنك تقليل المخاطر مع الاستمرار في استكشاف ما تقدمه أدوات الذكاء الاصطناعي، يتوقع الخبراء أن يبدأ المستخدمون بحذف DeepSeek عن أجهزتهم ريثما تتضح معالم الخصوصية والمخاطر بشكل أكبر.
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