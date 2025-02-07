تعرف على تطبيق "Apple Invites" الجديد

نيوز – تكنولوجيا

أعلنت شركة "أبل" تطبيق "Invites" الجديد، الذي يسمح للمستخدمين بالذهاب إلى ما هو أبعد من مشاركة دعوة تقويم بسيطة.

ويُتيح تطبيق "Apple Invites" الجديد لمستخدمي "آيفون" إنشاء دعوات مخصصة ومشاركتها والرد على والمساهمة في الألبومات المشتركة وقوائم تشغيل "Apple Music" المرتبطة.

ويتيح تطبيق "Apple Invites" للمستخدمين الذين لديهم اشتراك في "iCloud" إنشاء دعوات مخصصة للأحداث ومشاركتها.

أما الذين لديهم اشتراك في "iCloud+" يمكنهم إنشاء دعوة مخصصة للأحداث، ودمج الصور ذات الطابع الخاص بالأحداث أو الصور التي تم إنشاؤها بواسطة من خلال تطبيق "Image Playground" من "أبل".

ويتوافق تطبيق "Apple Invites" مع الخرائط والطقس للمساعدة على إنشاء دعوات مفصلة، مما يسمح للمدعوين بالوصول إلى عنوان الحدث ومعرفة كيف سيكون الطقس في أثناء الحدث.

كما يسمح التطبيق للمستخدمين بإنشاء ألبوم مشترك مخصص، إذ يمكن لمستخدمي "أبل" الآخرين تحميل الصور ومقاطع الفيديو المرتبطة بالحدث.

وبمجرد إنشاء دعوة، يمكن للمضيف مشاركتها مع كل من مستخدمي "أبل" وحتى مستخدمي أنظمة التشغيل الأخرى.

وتتوفر خدمة "Apple Invites" على جميع هواتف "آيفون"، التي تعمل بنظام التشغيل "iOS 18" أو أحدث، وعلى متصفحات الويب على أجهزة "ماك".

ويمكن الوصول إلى أجزاء من التطبيق للمستخدمين غير التابعين لشركة "أبل" الأمريكية، إذ يمكنهم الوصول إلى الدعوات التي تم إنشاؤها ومشاركتها، لكن لا يمكنهم إنشاء الدعوات.





