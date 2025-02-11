الأعنف على الإطلاق.. هجمات جديدة على أجهزة أندرويد

نيوز – تكنولوجيا

أصدرت العديد من شركات الأمن الإلكتروني تنبيهًا ذا أولوية عالية لمستخدمي أندرويد، يحذر من نقاط ضعف متعددة تؤثر على إصدارات أندرويد 12 والإصدارات الأحدث، قد تشكل تهديدًا إلكترونيًا كبيرًا للمستخدمين.

وتم تحديد العيوب الأمنية بأنها تنشأ من نقاط ضعف داخل إطار عمل أندرويد، بالإضافة إلى نقاط ضعف محتملة في مكونات مجموعة الشرائح.

وإذا تم استغلالها، فقد تسمح هذه الثغرات للمهاجمين بالوصول غير المصرح به إلى البيانات الحساسة، أو تصعيد الامتيازات، أو تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على الأجهزة المتأثرة.

خطوات لتعزيز الأمان

تم تصنيف التنبيه كواحد من أشد التهديدات الأمنية خطورة بسبب الضرر المحتمل الذي يمكن أن تسببه الثغرة المستغلة.

ونظرًا لخطورة المشكلة، حث الخبراء المستخدمين على اتخاذ إجراءات فورية لحماية أجهزتهم من الهجمات الإلكترونية ومنها تثبيت أحدث تحديثات الأمان دون تأخير لمستخدمي أندرويد 12 و13 و14 و15، حيث يعد تحديث البرامج خطوة حاسمة في الدفاع ضد التهديدات الإلكترونية الناشئة.



كذلك، يوصي الخبراء باتخاذ تدابير احترازية إضافية لتعزيز أمان الجهاز، حيث يجب التحقق بانتظام من تحديثات البرامج وتمكين التحديثات التلقائية حيثما أمكن لضمان بقائهم محميين ضد الثغرات الأمنية المكتشفة حديثًا.

في السياق عينه، يعد تجنب الروابط المشبوهة والامتناع عن تنزيل التطبيقات من مصادر غير موثوقة إجراءً أمنيًا أساسيًا آخر.

ويُنصح بتثبيت التطبيقات حصريًا من متاجر التطبيقات الرسمية، مثل متجر غوغل بلاي لتقليل مخاطر الإصابة بالبرامج الضارة.

كذلك، يمكن أن يؤدي تعزيز أمان الحساب باستخدام كلمات مرور قوية وفريدة وتمكين المصادقة الثنائية إلى تقليل التعرض للتهديدات الإلكترونية بشكل أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستخدمين مراجعة وإدارة أذونات التطبيقات بشكل دوري، والتأكد من أن لديها فقط الأذونات التي تحتاجها لتؤدي دورها بشكل صحيح.

كما يجب على المستخدمين توخي الحذر عند مواجهة طلبات غير متوقعة للحصول على بيانات حساسة والتحقق من شرعية مثل هذه المطالبات قبل الاستجابة.