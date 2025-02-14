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ميزة جديدة قادمة في واتساب
تكنولوجيا
2025-02-14 | 05:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
420 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
يستكشف واتساب تنفيذ ميزة جديدة من المقرر إصدارها في تحديث مستقبلي، ستساعد التطبيق على تحديد لغة
الرسالة
تلقائيًا في الدردشات والقنوات.
ويعمل واتساب حاليًا على تطوير ميزة جديدة للكشف التلقائي عن لغة الرسالة، ما يسهل ترجمتها إلى اللغة التي يفضلها المستخدم.
ومن المقرر أن تتوفر هذه الميزة، التي لا تزال قيد التطوير، في تحديث مستقبلي لأجهزة أندرويد، لذا فهي غير متاحة بعد لمختبري الإصدار التجريبي.
وسيقدم هذا التحديث قدرات ترجمة محسّنة، ما يتيح للمستخدمين ترجمة المحتوى بسهولة داخل الدردشات والقنوات مع الحفاظ على الخصوصية والأمان.
وعلى وجه التحديد، يؤكد واتساب أن جميع الترجمات ستتم محليًا على جهاز المستخدم من خلال حزم اللغات، ما يلغي الحاجة إلى إرسال البيانات إلى خوادم خارجية.
وبينما لا تزال هذه الميزة قيد التطوير، يعمل واتساب على تحسينها لضمان دقة أكبر في
اكتشاف
اللغة قبل الإصدار الرسمي.
حاليًا، من دون هذه الميزة، يتعين على المستخدمين تحديد لغة المحادثة يدويًا لضمان ترجمة دقيقة. لكن واتساب يخطط لجعل العملية آلية بالكامل، ما يسهل التفاعل بين المستخدمين عبر مختلف اللغات.
فبدلًا من تعيين لغة الترجمة يدويًا، سيتمكن المستخدمون من السماح للتطبيق باكتشافها تلقائيًا، ما يضمن ترجمة جميع الرسائل، بغض النظر عن لغتها الأصلية.
خصوصية دون إنترنت
لتمكين الكشف التلقائي عن اللغة، سيحتاج المستخدمون إلى تنزيل حزمة لغة معينة، حيث ستتم عمليات الكشف والترجمة محليًا على الجهاز، ما يحافظ على خصوصية وأمان الرسائل.
بفضل توفر حزمة اللغة، لن يحتاج المستخدمون إلى اتصال بالإنترنت لإجراء الترجمات، إذ ستتم معالجة كل شيء دون الحاجة إلى شبكة. ويضمن هذا النهج عدم إرسال أي بيانات إلى خوادم خارجية، ما يعزز خصوصية الرسائل، ويحافظ على التشفير من البداية إلى النهاية.
بالإضافة إلى ذلك، ستوفر حزم اللغات مرونة كاملة للمستخدمين، إذ يمكن حذفها في أي وقت من خلال إعدادات تخزين واتساب. وإذا احتاج المستخدمون إلى ترجمة الرسائل بلغات أخرى في المستقبل، فيمكنهم ببساطة إعادة تنزيل حزمة اللغة المطلوبة.
تحسين
تجربة الدردشة الجماعية
ستكون هذه الميزة مفيدة خصوصًا في الدردشات الجماعية، حيث يتواصل المستخدمون بلغات مختلفة. وبفضل الكشف التلقائي عن اللغة، لن تكون هناك حاجة لاختيار لغة معينة يدويًا، ما يبسط تجربة الدردشة ويوفر تواصلًا سلسًا وفعالًا بين المشاركين.
يهدف هذا التحديث إلى تعزيز تجربة المستخدم عبر
تحسين
الترجمة الآلية، مع التركيز على الخصوصية وسهولة الاستخدام، ما يسهل التواصل بين الأشخاص بغض النظر عن اختلاف لغاتهم.
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