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تقرير السوق المفتوح لعام 2024: نظرة على أكثر السيارات طلبًا في العراق وتوجهات السوق

تكنولوجيا

2025-02-25 | 05:17
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تقرير السوق المفتوح لعام 2024: نظرة على أكثر السيارات طلبًا في العراق وتوجهات السوق
1,749 مشاهدة

تقرير السوق المفتوح لعام 2024

في عام 2024، شهد سوق السيارات في العراق تغيرات ملحوظة في تفضيلات المشترين، حيث أظهرت البيانات التي جمعها موقع السوق المفتوح تنوعًا كبيرًا في اختيارات الماركات والموديلات، وكشفت التفضيلات بوضوح عن الماركات الأكثر طلبًا والموديلات التي حققت شهرة واسعة بين المستخدمين.

في هذا المقال، نستعرض أبرز السيارات التي تصدرت قائمة الطلب في العراق خلال العام الماضي، وفقًا لتقرير موقع السوق المفتوح، بدءًا من الماركات المهيمنة على السوق وصولاً إلى التفاصيل المتعلقة بالألوان وأنواع الهياكل التي يفضلها المشترون.
 
أكثر 10 علامات تجارية شهرةً في العراق لعام 2024
 
في عام 2024، تصدرت عدة علامات تجارية للسيارات قائمة الأكثر شراءً في العراق وفقًا لتقرير موقع السوق المفتوح، حيث أظهرت البيانات تفضيلات واضحة من قبل المشترين تجاه بعض الماركات الشهيرة.

كانت العلامة التجارية العملاقة هيونداي على رأس القائمة، تلتها كيا وتويوتا في المركزين الثاني والثالث على التوالي، مما يعكس تزايد الاهتمام بالسيارات الكورية واليابانية بفضل جودتها وموثوقيتها العالية، وجاءت نيسان في المركز الرابع، تلتها دودج وشيفروليه في المرتبتين الخامسة والسادسة، حيث تشتهر كلتا الماركتين بالتصاميم الأمريكية القوية. أما في المراتب السابعة والثامنة، فقد أظهرت جيب وكرايسلر طلبًا ملحوظًا على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. وأخيرًا، احتلت شيري ومرسيدس بنز المركزين التاسع والعاشر، حيث تقدم شيري خيارات اقتصادية تلبي احتياجات فئات واسعة من المشترين، بينما تُعتبر مرسيدس بنز رمزًا للرفاهية والفخامة.

 
أكثر 10 موديلات سيارات طلبًا في العراق لعام 2024
 
بعد أن تصدرت ماركات مثل هيونداي وكيا وتويوتا قائمة الأكثر شراء في العراق خلال عام 2024، تتوالى الموديلات التي تهيمن على السوق المحلي، مما يعكس تفضيلات المشترين التي تعكس احتياجاتهم المتنوعة.

خلال عام 2024، تصدرت هيونداي النترا السوق العراقي بفضل تصميمها العصري وأدائها الممتاز، تلتها هيونداي سوناتا التي تجمع بين القوة والتكنولوجيا المتقدمة في المركز الثاني، بينما احتفظت تويوتا كورولا بمكانتها في المركز الثالث كخيار مثالي للعائلات بفضل اعتماديّتها وكفاءتها في استهلاك الوقود. أما في المركز الرابع، فقد تألقت دودج تشارجر بأدائها الرياضي وتصميمها القوي، ما جعلها محط أنظار عشاق السيارات الرياضية.
 
في المركز الخامس، برزت كيا سبورتاج كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات بفضل تصميمها الجذاب وأدائها الممتاز. وفي المركز السادس، قدمت نيسان صني خيارًا اقتصاديًا موثوقًا بأسعار معقولة، بينما حافظت هيونداي أكسنت في المركز السابع على كفاءتها في استهلاك الوقود وتصميمها العصري.

في المركز الثامن، تظل كيا سورينتو الخيار المثالي للعائلات بفضل راحة القيادة وأدائها الممتاز، تليها هيونداي توسان في المركز التاسع التي تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والتصميم العصري. وأخيرًا، اختتمت كيا سيراتو القائمة في المركز العاشر بتوازن ممتاز بين الأداء والسعر المناسب.

من الملفت للنظر أن العلامات التجارية الكورية واليابانية هيمنت على قائمة أكثر السيارات شراءً بشكل واضح، حيث تصدرت هيونداي وكيا من كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى تويوتا من اليابان، المراتب الأولى. هذا يعكس تفضيل المشترين في العراق للسيارات التي تجمع بين الجودة العالية، والكفاءة في استهلاك الوقود، والاعتمادية، مما يجعل هذه الماركات الخيار الأول للكثير من المشترين
 
 
أكثر أنواع هياكل السيارات طلبًا في العراق لعام 2024
 
إضافةً إلى الموديلات الأكثر طلبًا، أشار تقرير السوق المفتوح لعام 2024 إلى تفضيلات واضحة للمشترين في ما يتعلق بأنواع هياكل السيارات، حيث كانت سيارات السيدان في المقدمة كأكثر الأنواع طلبًا، تلتها السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) في المركز الثاني، مما يعكس تزايد الاهتمام بالسيارات التي توفر راحة القيادة وتعدد الاستخدامات. وفي المركز الثالث، جاءت سيارات الهاتشباك التي تلقى إقبالًا بسبب حجمها الصغير وكفاءتها في استهلاك الوقود، بينما احتلت سيارات الكوبيه المركز الرابع بفضل تصميمها الرياضي والجذاب.

في المركز الخامس، جاءت سيارات البيك أب التي لا تزال تهيمن على سوق الأعمال بفضل قوتها وقدرتها على التحمل، كما حلّت الحافلات الصغيرة (ميني فان) في المركز السادس، حيث تعد الخيار المثالي للعائلات أو الرحلات الجماعية. أما في المركز السابع، جاءت سيارات الكشف التي تتمتع بشعبية لدى محبي القيادة في الهواء الطلق. وأخيرًا، احتلت الشاحنات المركز الثامن، حيث لا يزال هناك طلب مستمر على هذه الفئة من السيارات القوية.

والآن، بعد استعراض التقرير ترتيب أنواع هياكل السيارات الأكثر طلبًا، ننتقل للحديث عن الموديلات ضمن كل فئة من الأكثر شهرة إلى الأقل:
 
 
سيارات السيدان الصغيرة
 
1. هيونداي النترا.
2. تويوتا كورولا.
3. نيسان صني.
 
 
سيارات السيدان متوسطة الحجم
 
1. هيونداي سوناتا.
2. كيا K5.
3. تويوتا كامري.
 
 
سيارات السيدان كبيرة الحجم
 
1. دودج تشارجر.
2. كرايسلر 300.
3. تويوتا كراون.
 
 
سيارات الكروس
 
1. كيا سول.
2. شيري تيجو.
3. تويوتا راف 4
 
 
سيارات الدفع الرباعي
 
1. كيا سبورتاج.
2. كيا سورينتو.
3. هيونداي توسان.
 
 
سيارات الدفع الرباعي الفاخرة
 
1. تويوتا لاند كروزر.
2. جيب جراند شيروكي.
3. شيفروليه تاهو.
 
 
 
أكثر السيارات شراءً حسب اللون في العراق لعام 2024
 
 
في العراق لعام 2024، برزت ألوان معينة كأكثر تفضيلاً بين المشترين، حيث يعكس كل لون ذوقاً خاصاً واحتياجات عملية.

وفقاً للتقرير، تصدر اللون الأبيض قائمة الألوان الأكثر طلباً، بفضل مظهره النظيف وقدرته على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، تلاه اللون الأسود، الذي يُعتبر رمزاً للأناقة والفخامة، أما في المرتبة الثالثة، جاء اللون الأحمر، الذي يعكس الطاقة والحيوية ويُفضله عشاق السيارات الجريئة. وفي المركز الرابع، تميز اللون الفضي بجماله العصري وسهولة صيانته، حيث يخفي الغبار والخدوش بشكل جيد، وأخيراً، في المركز الخامس، جاء اللون الرمادي، الذي يعد خياراً محايداً يعكس القوة والهدوء في الوقت ذاته.

وأخيرًا، سواء كنت تبحث عن سيارة اقتصادية أو فاخرة، فهذا التقرير يقدم لك نظرة دقيقة تساعدك في اختيار السيارة المثالية! إذ يستعرض تقرير السوق المفتوح لعام 2024 أبرز توجهات سوق السيارات في العراق، حيث تصدرت العلامات الكورية واليابانية مثل هيونداي، وكيا، وتويوتا قائمة الأكثر طلبًا، مع تفضيلات واضحة لأنواع هياكل السيارات مثل السيدان والـ SUV..
















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