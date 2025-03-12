ستساعد الإباء.. تيك توك تطلق ميزة جديدة في أوروبا

وتمنح هذه الميزة الجديدة الأهل القدرة على فرض حدّ زمني يومي على أولادهم المراهقين مباشرة من حساباتهم، من خلال وضعية تسمى "الاتصال العائليوعلى غرار ما وفرته منذ أشهر عدة منصة إنستغرام المنافسة التابعة لمجموعة "ميتا" الأميركية، لا يمكن التحايل على هذه الميزة التي تمنع من تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما من الوصول موقتا إلى التطبيق، إلا إذا عدّلها الشخص البالغ.وفي الأسابيع المقبلة، سيسمح الذي يشير إلى أن لديه أكثر من 175 مليون مستخدم شهريا في دول الاتحاد الأوروبي، للأهل أيضا بمعرفة أي حسابات يتابعها أولادهم المراهقون عبر التطبيق، وأي صفحات، بالإضافة إلى الحسابات التي حظروها.وستطلق الشبكة الاجتماعية أيضا ميزة "التأمل" لمن تقل أعمارهم عن 16 عاما.