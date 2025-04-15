قائمة هواتف يمكن تحميل النسخة الاختبارية من Android 16 عليها

وأشار الموقع إلى أن العديد من شركات إنتاج الهواتف لم توفر لمستخدميها بعد إصدارا مستقرا من أنظمة Android 15، في حين بات بإمكان أصحاب بعض هواتف Google وXiaomi وOnePlus تحميل النسخة الاختبارية من أنظمة Android 16 اعتبارا من أول نيسان الجاري.أندرويد الجديد بنسخته الاختبارية وشملت القائمة هواتف: Google Pixel 9، و9 Pro و9 Pro XL و9 Pro Fold وPixel 8 وPixel 8 Pro وPixel 8a وPixel 7 وPixel 7 Pro وPixel 7a وPixel 6 وPixel 6 Pro وPixel 6a. وتضم القائمة أيضا هاتفي Xiaomi 15 و14T Pro، بالإضافة إلى هاتف OnePlus 13.تبعا للخبراء في الموقع، فإن غوغل كانت قد بدأت باختبار نسخ تجريبية من أنظمة Android 16 منذ 2024، ومن المتوقع أن النظام بشكل رسمي في مايو القادم، على أن يتم إطلاقه بشكل رسمي صيف العام الجاري، كما أوضحوا أن النسخ الاختبارية لنظام التشغيل المطروحة حاليا فيها عدد من الأخطاء البرمجية، وهي مصممة للمعاينة من قبل المبرمجين ومطوري التطبيقات وأنظمة التشغيل، وقد تسبب بعض المشكلات في عمل الهاتف، لذا ينصح بتحميلها للمختصين في مجال البرمجة حاليا.