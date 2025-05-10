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الذكاء الاصطناعي سيحل محل آيفون
تكنولوجيا
2025-05-10 | 04:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
189 شوهد
السومرية نيوز
– تكنولوجيا
أكد رئيس خدمات أبل إيدي كيو خلال شهادته في قضية مكافحة الاحتكار بين غوغل ووزارة العدل الأمريكية، بأن تقنية
الذكاء الاصطناعي
تتطور بسرعة كبيرة لدرجة أن آيفون قد يصبح قديم الطراز خلال العقد المقبل.
ويأتي تصريح كيو في الوقت الذي لا يزال فيه هاتف آيفون هو المحرك الرئيس لإيرادات أبل، ولم تتمكن الشركة حتى الآن من إيجاد منتجها الكبير التالي الذي قد يحل محل آيفون كمصدر رئيس للدخل.
وكان كيو يُدلي بشهادته بشأن اتفاقية محرك البحث بين أبل وغوغل، والتي يُرجّح حظرها كجزء من إجراءات مكافحة الاحتكار التي تواجهها غوغل لمعالجة هيمنتها على سوق البحث.
لا نحتاج إلى آيفون
وقال كيو إنه مهما بدا الأمر غريبًا، قد لا نحتاج إلى آيفون بعد 10 سنوات من الآن، وكان يشير إلى الطريقة التي من المرجح أن يتطور بها
الذكاء الاصطناعي
في السنوات القادمة، وكيف يمكن للأجهزة القابلة للارتداء، جنبًا إلى جنب مع وظائف الذكاء الاصطناعي البديهية، أن تحل محل الهواتف الذكية التقليدية.
ومع العلم أن أبل كانت قد ألغت مشروع سيارتها الذكية العام الماضي، وأصيبت بنكسة أيضًا إذ لم تحقق أول سماعة واقع افتراضي لها مبيعات جيدة، وقررت الشركة التركيز الآن على الروبوتات والأجهزة القابلة للارتداء التي قد تُؤدي في النهاية إلى نظارات ذكية للواقع المعزز تُمثل بديلًا عمليًا لأجهزة آيفون.
مجرد تكهنات
وبحسب الخبراء، يُعد كلام كيو مجرد تكهنات، حيث لا تزال أبل تُقدم العديد من ابتكارات آيفون المُقرر طرحها خلال السنوات القليلة القادمة، فقد تُطلق أبل أول هاتف آيفون قابل للطي في العام المُقبل، وفي عام 2027، تتطلع الشركة إلى طرح هاتف آيفون بشاشة كاملة دون فتحات للكاميرا أو خاصية التعرف على الوجه.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الأجهزة القابلة للارتداء القائمة على الذكاء الاصطناعي لم تحقق حتى الآن نجاحًا يُذكر في استبدال الهواتف الذكية.
وفشل جهاز Humane AI Pin، كما وُجهت انتقادات لجهاز Rabbit R1 لضعف أدائه عند إطلاقه العام الماضي، وتعمل شركات أخرى أيضًا على أجهزة قابلة للارتداء دون شاشة مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ولكن لم يُحقق أي منها نجاحًا يُذكر حتى الآن.
وأكّد كيو أن "حلول البحث القائمة على الذكاء الاصطناعي على وشك أن تحل محل محركات البحث التقليدية، وأن أبل تدرس إضافة أدوات بحث من شركات مثل OpenAI وAnthropic وPerplexity إلى سفاري مستقبلًا كخيارات متاحة للمستخدمين".
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