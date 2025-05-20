تحذير عاجل لمستخدمي آيفون

وتُعد هذه الثغرات من النوع "Zero-Click"؛ ما يعني أن المهاجمين يمكنهم استغلالها دون أي تفاعل من المستخدم.وتؤثر هذه الثغرات على أجهزة وMac وApple TV، بالإضافة إلى مكبرات الصوت الذكية وأنظمة CarPlay في السيارات.وقد تم تحديد 23 ثغرة أمنية، منها 17 طريقة مختلفة يمكن للمهاجمين استخدامها للسيطرة عن بُعد على الأجهزة، ونشر البرمجيات الخبيثة، وسرقة البيانات، دون الحاجة إلى أي إجراء من المستخدم.وتُعد هذه الثغرات خطيرة بشكل خاص في الأماكن العامة مثل المقاهي والمطارات، حيث يمكن للمهاجمين الوصول إلى شبكة Wi-Fi نفسها.وأصدرت Apple تحديثات أمان في 31 مارس 2025، تشمل iOS 18.4 وmacOS Sequoia 15.4 وtvOS 18.4. ومع ذلك، لا تزال الملايين من الأجهزة التابعة لجهات خارجية والتي تدعم AirPlay معرضة للخطر إذا لم تقم الشركات المصنعة لها بإصدار تحديثات أمان.فما الخطوات التي عليك اتباعها لحماية نفسك؟قم بتحديث جميع أجهزة Apple الخاصة بك إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل.قم بتعطيل ميزة AirPlay عندما لا تكون قيد الاستخدام.في إعدادات AirPlay، حدد خيار "المستخدم الحالي فقط" لتقييد الوصول.تجنب استخدام شبكات Wi-Fi العامة غير المأمونة.