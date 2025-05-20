بالصور.. ايفون 17

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على الرغم من أن هاتف آيفون 17 Air، الذي يُشاع عنه أنه قد يحظى باهتمام كبير كونه أنحف هاتف آيفون حتى الآن، إلا أن التنازلات المحتملة المتمثلة في كاميرا وعمر بطارية أقصر قد تدفع الكثيرين إلى التفكير في طراز برو التالي، والذي يُرجح أن يُطلق عليه اسم آيفون 17 برو، والذي بدأت التكهنات تدور حوله، خاصة مع اقتراب موعد إصداره.



ومن المرجح أن يكون هذا هو الحال مع تشكيلة آيفون 17 الكاملة، باستثناء آيفون 17E، الذي قد يصل في أوائل عام 2026.

وبحسب التقارير قد تكون تشكيلة آيفون 17 هي آخر تشكيلة تتبع تاريخ الإصدار هذا.

فبدءًا من آيفون 18، ستُقسّم أبل إصدارات هواتفها بحيث تُطلق هواتف آيفون منخفضة التكلفة في النصف الأول من العام، بينما تتوفر طرازات Pro الأعلى سعرًا في وقت لاحق من العام نفسه.

رفع الأسعار

وقام برفع وخفض وإيقاف الرسوم مرات عديدة منذ شباط الماضي، وكل ذلك قد يؤثر على سعر آيفون 17.

مع العلم أن أبل التي قد تنقل جزءًا كبيرًا من إنتاج آيفون الأمريكي من إلى الهند، أفلتت من العديد من زيادات الرسوم الجمركية بفضل قائمة إعفاءات جمركية متبادلة تشمل العديد من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية التي تنتجها الشركة. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، دأبت أبل على الإعلان عن هواتفها الجديدة في النصف الأول من شهر أيلول.ومن المرجح أن يكون هذا هو الحال مع تشكيلة آيفون 17 الكاملة، باستثناء آيفون 17E، الذي قد يصل في أوائل عام 2026.وبحسب التقارير قد تكون تشكيلة آيفون 17 هي آخر تشكيلة تتبع تاريخ الإصدار هذا.فبدءًا من آيفون 18، ستُقسّم أبل إصدارات هواتفها بحيث تُطلق هواتف آيفون منخفضة التكلفة في النصف الأول من العام، بينما تتوفر طرازات Pro الأعلى سعرًا في وقت لاحق من العام نفسه.رفع الأسعاروقام برفع وخفض وإيقاف الرسوم مرات عديدة منذ شباط الماضي، وكل ذلك قد يؤثر على سعر آيفون 17.مع العلم أن أبل التي قد تنقل جزءًا كبيرًا من إنتاج آيفون الأمريكي من إلى الهند، أفلتت من العديد من زيادات الرسوم الجمركية بفضل قائمة إعفاءات جمركية متبادلة تشمل العديد من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية التي تنتجها الشركة.

لكن يبدو أن جميع هذه الإعفاءات مؤقتة، لذا قد تؤثر الرسوم الجمركية على الأسعار بحلول موعد إصدار آيفون 17.

لكن بغض النظر عن كيفية تطبيق الرسوم الجمركية، تخطط آبل لرفع أسعار آيفون في وقت لاحق من هذا العام، زاعمة أن زيادة الأسعار تهدف إلى تحسين الميزات وجودة التصنيع.

إعادة تصميم الكاميرا

وشهدت كاميرا آيفون 17 برو العديد من التكهنات، أبرزها إمكانية إضافة أبل شريط كاميرا أفقي يمتد على عرض الهاتف.

كما يُحتمل أن تحصل كاميرا السيلفي الأمامية على ترقية أيضًا. حتى أنه تم نشر بعض الصور التي تُشير إلى أن الهاتف قد يحتوي على شريط كاميرا على شكل حبة دواء يُشبه إلى حد كبير شريط كاميرا هاتف غوغل بيكسل 9.

وأثار ذلك تساؤلًا حول ما إذا كان آيفون 17 برو سيُحاذي عدسات الكاميرا الثلاث في صف واحد أم سيتركها متراصة في تصميم هرمي، كما هو الحال مع آيفون 16 برو.

أما بالنسبة لصور السيلفي، فستتم ترقية الكاميرا الأمامية من 12 ميغابكسل إلى 24 ميغابكسل في جميع طرازات آيفون 17.

ترقيات الشاشة

وبعد الانتقادات اللاذعة لعدم تحديث أبل لشاشة 60 في آيفون 16 و16 بلس، قد تكون الشائعات حول شاشة 120 هرتز في جميع طرازات آيفون 17 خبرًا سارًا. كذلك، إحدى الميزات التي من المحتمل ألا تراها في طرازات آيفون 17 برو الجديدة هي الشاشة المضادة للانعكاس، والتي تم وصفها بأنها إحدى أفضل سمات الطراز المنافس سامسونغ أس 25 ألترا.

ذاكرة التخزين

ومن المرجح أن يلعب دورًا أكبر في آيفون 17. ولدعم الميزات الجديدة، ستصل سعة ذاكرة الوصول العشوائي RAM في جميع طُرز آيفون 17 إلى 12 غيغابايت.

عمر البطارية

بينما قد يضطر آيفون 17 Air إلى تقليص عمر البطارية لتوفير تصميم أنحف، لكن مع ذلك، تشير الشائعات إلى أن آيفون 17 برو سيحصل على الأرجح على بطارية أقوى، وسيحتوي على الأرجح على شريحة A19 برو الجديدة من أبل، التي توفر كفاءة مُحسّنة وعمر بطارية أطول.