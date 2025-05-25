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بمواصفات تنافس آيفون.. شاومي تطلق هاتف 15S Pro
تكنولوجيا
2025-05-25 | 12:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
341 شوهد
السومرية نيوز
– تكنولوجيا
أطلقت شركة شاومي هاتفها الذكي
الرائد
الجديد "Xiaomi 15S Pro"، بمواصفات تنافس
ايفون
، كهدية مميزة بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة لانطلاقها.
والإصدار ليس مجرد هاتف ذكي، بل فصل جديد من مسيرة الشركة في عالم التكنولوجيا.
وهذه المرة، قدمت الشركة أيضًا معالجها الخاص مستغنية عن معالجات
كوالكوم
وميديا تيك.
مواصفات عالية
يعمل هاتف شاومي 15S Pro بمعالج XRING 01 الخاص بالشركة، والمبني على تقنية 3 نانومتر، مما يجعله جهازًا رائدًا. أما بالنسبة للرسوميات، فيأتي بمعالج رسوميات Immortalis-G925 بـ16 نواة، ما يجعله مثاليًا للألعاب والمهام الشاقة.
ويحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 16 غيغابايت، وذاكرة تخزين بسعة تصل إلى 1
تيرابايت
، ما يوفر أداءً سلسًا ومساحة تخزينية واسعة للبيانات.
ويتميز هاتف شاومي 15S Pro بشاشة OLED LTPO كبيرة مقاس 6.76 بوصة، تدعم سطوعًا يصل إلى 2000 شمعة. كما يتضمن ميزات مثل HDR10+ وDolby Vision، لتجربة مشاهدة فيديو استثنائية.
كاميرات
احترافية
وزود هاتف Xiaomi 15S Pro بكاميرا خلفية ثلاثية، مع مستشعر رئيس بدقة 50 ميغابكسل وتقنية التثبيت البصري الفائق Hyper OIS.
كما يأتي الهاتف مزودًا بمستشعر فائق الاتساع بدقة 50 ميغابكسل، وعدسة مقربة بدقة 50 ميغابكسل مع دعم تصوير ماكرو. وهذه الكاميرات قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 8K، ما يُقدم نتائج رائعة لمنشئي المحتوى.
أما بالنسبة لصور السيلفي، فيأتي الهاتف مزودًا بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، قادرة على التقاط صور واضحة ومفصلة.
بطارية قوية
يتميز هاتف شاومي 15S Pro ببطارية كبيرة بسعة 6100 مللي أمبير/ساعة تضمن عمرًا طويلًا. ويدعم الهاتف الشحن السريع السلكي بقوة 90 واط، الذي يشحن البطارية في دقائق معدودة.
بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط والشحن المغناطيسي، ما يجعل تجربة الشحن سهلة وسريعة للغاية. ومع هذه البطارية، لن يضطر المستخدمون للقلق بشأن الشاحن مرارًا وتكرارًا.
ميزات ذكية
يحتوي الهاتف على ماسح بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة، ما يوفر تجربة فتح سريعة وآمنة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الهاتف مستشعر الأشعة تحت الحمراء، ومنفذ صوت USB Type-C، ومكبرات صوت ستيريو تدعم تقنية Dolby Atmos، ونظام مصفوفة بـ4 ميكروفونات. مع كل هذه الميزات، تضمن شاومي أن يقدم هذا الهاتف تجربة رائدة من جميع النواحي.
في الخلاصة، يُعدّ هاتف شاومي 15S Pro خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء قوي وجودة كاميرا احترافية وعمر بطارية طويل في جهاز واحد. وكل ذلك يجعله منافسا جديا لهواتف ابل الرائدة من حيث الجودة والسعر والمواصفات.
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