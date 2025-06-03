بشأن رقم الهاتف والخصوصية.. واتساب يطلق ميزة جديدة

ولطالما شكّلت مشاركة الرقم مع الغرباء – أو حتى بعض المعارف – مصدر قلق، خاصة في ظل تزايد عمليات الاحتيال والمضايقات الرقمية.وسيتمكن مستخدمو " " قريبا من إنشاء اسم مستخدم فريد، يُستخدم بديلا عن رقم الهاتف في المحادثات، لا سيما عند التواصل مع أشخاص خارج جهات الاتصال.وهذا التغيير يمنح المستخدمين تحكما أكبر في خصوصيتهم، ويحدّ من فرص التتبع أو التطفل عبر التطبيقات أو الرسائل.ووفقا لموقع WABetaInfo، ظهرت الميزة (التي لا تزال قيد التجربة) لأول مرة في الإصدار التجريبي 25.17.10.70 على نظام iOS، وتشبه من حيث الفكرة ما هو موجود في تطبيقات مثل "تيليغرام" و"سيغنال"، وتُظهر التزام "واتس آب" بتوفير تجربة تواصل أكثر أمانا، فعند بدء محادثة جديدة، سيظهر اسم المستخدم فقط بدلا من رقم الهاتف.ويُشترط أن يتراوح طول "اسم المستخدم" بين 3 و30 رمزا، وأن يتضمن حرفا أبجديا واحدا على الأقل. ويُمنع أن يبدأ أو ينتهي الاسم بنقطة، أو أن يحتوي على نقطتين متتاليتين.ولا يُسمح بأسماء تنتهي بنطاقات مثل ".com" أو تبدأ بـ"www" لتجنّب الخداع. كما يمكن استخدام الأحرف الصغيرة فقط والأرقام والنقاط. ولن يُسمح بتكرار الأسماء، ولن تُضاف رموز مثل (@) للتمييز كما في "تيليغرام".وفي حال تغيير المستخدم لاسمه، سيظهر إشعار تلقائي لجميع جهات الاتصال المشمولة في المحادثات، على غرار تنبيهات تغيير صورة الملف الشخصي أو رقم الهاتف.وهذه الإشعارات تهدف لتجنّب الالتباس ومنع محاولات انتحال الهوية، وقد ظهرت فعليا في الإصدار التجريبي 25.11.10.72 على iOS.وتم مؤخرا اكتشاف حقل تسجيل مخفي في نسخة "واتس آب "، يتيح التحقق من توفر "أسماء المستخدمين"، في إشارة إلى قرب دعم هذه الميزة على جميع المنصات.وبعد اختيار اسم مستخدم متاح، ستظهر شاشة تأكيد احتفالية برسوم متحركة، تؤكد تفعيل الاسم رسميا.ورغم عدم تحديد موعد رسمي لإطلاق الميزة، فإن ظهورها المتكرر في النسخ التجريبية وتكاملها مع النظام الداخلي للتطبيق يشير إلى أن الإطلاق أصبح وشيكا.وقد أكدت شركة "ميتا" أن "واتس آب" سيعتمد على سجل داخلي خاص بالأسماء لتجنّب التكرار وضمان تجربة سلسة وآمنة.