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واتساب يقدم أداة جديدة
تكنولوجيا
2025-06-10 | 07:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
528 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
تشهد تحديثات واتساب للذكاء الاصطناعي تطوراتٍ جادة، حيث تختبر ميتا الآن إمكانية إنشاء
روبوتات
دردشة ذكية داخل التطبيق، إذ سيُنافس واتساب قريبًا OpenAI وGemini من خلال تقديم أداة لإنشاء روبوتات دردشة ذكية داخل التطبيق.
وبينما قد يبدو هذا الخبر غريبًا بعض الشيء، لكنه يؤكد أن ميتا تُواصل جهودها مع هذه المنصة الشهيرة، وتُجري عليها تحديثات جذرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ورغم أن
meta ai
يتوفر على واتساب منذ فترة، ويُتيح إنشاء صور أو وصفات باستخدام مُطالبات نصية، لكن قد نرى تدريجيًا أن روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي سيُصبح قويًا بما يكفي لقراءة الصور ومقاطع الفيديو على الشاشة.
شريك في المحادثات
وأصبحت أدوات
الذكاء الاصطناعي
الميزة المُفضلة في جميع التطبيقات، ومن غير المُرجح أن يتخلف واتساب في هذا السباق، حيث تُشير أحدث التفاصيل إلى أن تطبيق المراسلة سيُضيف قريبًا علامة تبويب تُتيح لك إنشاء
روبوتات
دردشة ذكية جديدة، دون الحاجة حتى إلى أي معرفة في البرمجة.
ومن المتوقع أن تُصبح روبوتات الدردشة التي تُنشئها شريكًا في المحادثات أيضًا، حيث تم طرح هذه الميزة لمجموعة صغيرة من مُستخدمي النسخة التجريبية على نظامي أندرويد وiOS.
وأضاف واتساب علامة تبويب جديدة تُسمى AI Studio، حيث ستظهر لك صفحة تحتوي على جميع روبوتات الدردشة التي أنشأتها سابقًا.
ولتستفيد من هذه الميزة، سيُجري واتساب عمليةً مُتدرجةً لمساعدتك على إنشاء روبوت ذكاء اصطناعي، وسيطلب بعض المعلومات منك لمعرفة أي روبوت دردشة سيتم إنشاؤه.
وهذا يدل على أن واتساب يحرص على أن يكون AI Studio مُتاحًا لأي مُستخدم، وبينما لا يزال واتساب يطور هذه الأداة في التطبيق، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نراها مُتاحة للمستخدمين.
يشار إلى أن واتساب أصبح متاحًا أخيرًا بنسخة مخصصة لأجهزة آيباد، ويوشك أيضًا على إتاحة استخدام التطبيق من خلال أسماء المستخدمين حتى يتمكن الأشخاص من التوقف عن مشاركة أرقام هواتفهم مع الجميع.
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