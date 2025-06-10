عطل يضرب "شات جي بي تي".. ماذا يحدث؟

وتظهر التقارير من موقع تتبع الأعطال " " أن المشكلات بدأت حوالي الساعة 7 صباحاً بتوقيت غرينتش، ما أثر على مناطق متعددة على مستوى العالم، ووصل ذروة البلاغات إلى 1127 تقريراً بحلول الساعة 9:37 صباحاً بتوقيت غرينتش.كما أبلغ المستخدمون عبر منصتي "إكس" و" " عن انقطاع في الخدمة، وأكدت الصفحة الخاصة بالشركة أن بعض المستخدمين بدؤوا بتجربة "معدلات خطأ مرتفعة ووقت استجابة"، مشيرة إلى أن المشكلات تؤثر على شات جي بي تي وأداة لتحويل النص إلى فيديو.رغم أن الانقطاع لا يبدو أنه يؤثر على جميع المستخدمين، إذ لا يزال بإمكان بعضهم الوصول إلى شات جي بي تي، فإنهم يجدون الخدمة بطيئة وتستغرق وقتاً أطول من المعتاد للاستجابة، في المقابل، لا يزال بإمكان آخرين استخدام روبوت الدردشة دون أي مشكلات.ولا يزال من غير الواضح سبب هذه الانقطاعات أو متى ستعود الخدمة بشكل كامل، لكن تتابع شركة أوبن إيه آي التحقيقات لمعرفة السبب الجذري للمشكلة.ومن المقرر توفير المزيد من المعلومات حالما تتوفر تحديثات من الشركة، في وقت يشير فيه هذا الانقطاع إلى التحديات التي قد تواجهها خدمات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق في الحفاظ على استقرار الخدمة وتوافرها لجميع المستخدمين حول العالم.