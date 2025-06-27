ميزة جديدة في واتساب.. تعرف عليها

وتستخدم هذه الميزة الاختيارية الجديدة من ميتا لتلخيص الرسائل غير المقروءة في الدردشة.وأشارت الشركة إلى أن هذا الملخص سيكون مرئيًا لك فقط، ولن يظهر للآخرين في الدردشة.مع العلم أنه حتى الآن، كان بإمكان المستخدمين الوصول إلى داخل الدردشة لطرح أسئلة عامة أو وضع علامة على رسالة لتوضيح سياق الدردشة الآلية.ومع ذلك، لم يكن بإمكان Meta AI رسائلك.لا تؤثر على التشفيرتعتمد هذه الميزة على تقنية الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها ميتا في أبريل/ نيسان الماضي، والتي أتاحت للشركة تطبيق ميزات ذكاء اصطناعي لا تؤثر على التشفير أو خصوصية المستخدم.وصرحت ميتا في منشور على مدونتها أن ملخصات الرسائل تستخدم تقنية المعالجة الخاصة، مما يسمح للذكاء الاصطناعي بإنشاء رد دون أن ترى ميتا أو واتساب رسائلك أو الملخصات الخاصة.كما لن يتمكن أي شخص آخر في الدردشة من رؤية أنك لخصت الرسائل غير المقروءة.يذكر أن هذه الميزة معطلة افتراضيًا، لكن واتساب يعرض رمزًا صغيرًا للإشارة إلى أنها متاحة لك.ومن المتوقع أن تُطلق ميتا هذه الميزة مع دعم اللغة في البداية، وستتوفر في المزيد من اللغات في وقت لاحق من هذا العام.وتتوفر الميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن إعداد جديد يمكن الوصول إليه عبر الإعدادات ومن الدردشات والمعالجة الخاصة، والذي يتيح لك تشغيل أو إيقاف وظائف فردية.