عطل يصيب منصة "إكس" في بعض الدول

أصاب منصة أكس، اليوم الأربعاء، عطل واسع النطاق في بعض الدول.

وذكرت موقع Downdetector، أن "عطل واسع النطاق ضرب منصة (إكس) تويتر سابقاً".

وأشار الى ان "المنصة لا تستجيب في عدد كبير من الدول".

