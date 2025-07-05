غوغل تطلق ميزة توليد الفيديوهات عبر الذكاء الاصطناعي

يتوفر إنشاء مقاطع الفيديو عبر النموذج الجديد فقط لمشتركي باقة (AI Pro) المدفوعة من «غوغل»، وبحد أقصى 3 مقاطع فيديو يوميًا.يتيح (Veo 3)، الذي عرضته «غوغل» في مايو، للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 8 ثوانٍ باستخدام رسائل نصية.وكان ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة «ديب مايند»، وهي منظمة أبحاث التابعة لـ«غوغل»، قد ألمح إلى إمكانية استخدام (Veo 3)، أحدث نموذج لتوليد الفيديو من «غوغل»، في ألعاب الفيديو.وتخطط «غوغل» لتحويل نموذجها الأساسي متعدد الوسائط «Gemini 2.5 Pro» إلى نموذج عالمي يُحاكي جوانب من الدماغ البشري.في ، كشفت «ديب مايند» عن (Genie 2)، وهو نموذج يُمكنه توليد مجموعة «لا نهائية» من العوالم القابلة للعب.وفي الشهر التالي، أفادت بأن «غوغل» تُشكل فريقًا جديدًا للعمل على نماذج الذكاء الاصطناعي التي يُمكنها محاكاة العالم الحقيقي.