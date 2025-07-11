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منها "آيفون 17e".. أبل تخطط لإطلاق أجهزة جديدة العام القادم

تكنولوجيا

2025-07-11 | 16:24
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
منها &quot;آيفون 17e&quot;.. أبل تخطط لإطلاق أجهزة جديدة العام القادم
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تخطط شركة أبل لإطلاق مجموعة طموحة من المنتجات الجديدة خلال النصف الأول من عام 2026، بما في ذلك هاتف آيفون جديد من الفئة الاقتصادية، وعدة أجهزة آيباد، وأجهزة "ماك" مُحدثة.

وتتضمن المجموعة، المقرر إطلاقها بحلول ربيع العام المقبل، تحديثات لجهازي آيباد الأساسي وآيباد إير، بالإضافة إلى شاشة ماك خارجية، وفقًا لما نقله تقرير لوكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة على الأمر.

أما الهاتف الذكي الاقتصادي، الذي سيحمل اسم "iphone 17e"، سيكون الجيل الجديد من هاتف أطلقته "أبل" في وقت سابق من هذا العام بسعر 599 دولارًا، بحسب تقرير الوكالة.

وقالت المصادر إن الشركة تعمل أيضًا على إصدارات مُحدثة من أجهزة "ماك بوك برو" و"ماك بوك إير". وعلى الرغم من أنه كان من المقرر في الأصل إطلاق هذه الأجهزة في عام 2025، تدرس "أبل" حاليًا تأجيلها إلى عام 2026، وفقًا للمصادر.

وتُعد المنتجات الجديدة جزءًا من مساعي "أبل" للعودة إلى تحقيق نمو أكثر ثباتًا في الإيرادات بعد إطلاق سلسلة آيفون هذا الخريف. فبعد ارتفاع المبيعات بسبب الجائحة في السنوات الأولى من هذا العقد، عانت "أبل" من طلب متقطع خلال العامين الماضيين. وساهم تباطؤ طرح الطرازات الجديدة -بما في ذلك من أجهزة آيباد- في هذا التراجع.

أجهزة آيباد
من المقرر طرح إصدارات آيباد المقبلة من الفئة الابتدائية -التي تحمل الأسماء الرمزية "J581" و"J582"- وطرازات آيباد إير -والتي تحمل الأسماء الرمزية "J707" و"J708" و"J737" و"J738"- في وقت قريب نسبيًا بعد تخفيضات في مارس الماضي على الإصدارات الحالية.

وتهدف "أبل" إلى إطلاق بديل لجهاز آيباد الحالي من الفئة الابتدائية، البالغ سعره 349 دولارًا، في مارس أو أبريل. وسيبدو الطراز الجديد مشابهًا للإصدار الحالي، ولكنه سيتضمن شريحة أسرع، أما الإصدار المتوفر حاليًا فيعمل بشريحة "A16" التي طُرحت لأول مرة عام 2022.

وسيتم ترقية طرازات "آيباد إير" الجديدة من شريحة "M3" إلى "M4"، ولكن بخلاف ذلك، ستضم تغييرات محدودة. وعلى الرغم من أن هذه الأجهزة متقدمة في عملية التطوير، فمن المتوقع إطلاقها في الوقت نفسه تقريبًا لإطلاق طرازات الفئة الابتدائية الجديدة.

ويُعد "آيباد إير"، وهو جهاز لوحي من الفئة المتوسطة، من أكثر الأجهزة مبيعًا لدى "أبل" منذ طرح إصدار بحجم 13 بوصة عام 2024. وقد ساهم جمع الجهاز بين شاشة بحجم شاشة "آيباد برو" وسعر مناسب نسبيًا يبلغ 800 دولار، في جعله من أكثر الأجهزة مبيعًا لدى المستهلكين والشركات والمدارس.

ويبدأ سعر "آيباد برو"، المقرر حصوله على شريحة "M5" في أوائل أكتوبر كجزء من التحديثات، التي تحمل الأسماء الرمزية "J817" و"J818" و"J820" و"J821"، حاليًا من 999 دولارًا. ولم يتم تحديثه منذ مايو من العام الماضي.

آيفون الاقتصادي
سيبدو هاتف "آيفون 17e" مشابهًا لطراز "16e"، ولكنه سيضم معالج "A19" ليتناسب مع سلسلة هواتف آيفون 17 لهذا العام. ويحتوي الإصدار الحالي على شريحة "A18". ومن المقرر إطلاق الجهاز الجديد، الذي يحمل الاسم الرمزي "V159"، مطلع العام المقبل. وقد طُرح الطراز الحالي في فبراير.

ويشير الانتقال السريع من "16e" إلى "17e" إلى أن "أبل" تتجه إلى وتيرة تحديث سنوية لهواتف آيفون الاقتصادية، وهو تحول عن استراتيجيتها السابقة، فلم تُحدّث سلسلة هواتف "iPhone SE" الاقتصادية السابقة للشركة سوى مرتين فقط بعد إطلاقها عام 2016.

"ماك بوك"
كانت الشركة تخطط لإطلاق أجهزة "ماك بوك برو" جديدة بقياس 14 و16 بوصة -تحمل الاسم الرمزي "J714" و"J716" - في وقت لاحق من هذا العام مع شرائح "M5"، لكن "أبل" باتت تستهدف الآن إطلاقها مطلع العام المقبل، مما يعني أن دورة تحديث أجهزة ماك بوك برو الحالية قد تستمر لفترة أطول قليلًا من المعتاد.

ولا يزال التوقيت غير محدد بشكل نهائي، وسبق أن أطلقت "أبل" سابقًا أجهزة "ماك بوك برو M1" و"M3" و"M4" إما في أكتوبر أو نوفمبر. وكان الاستثناء الوحيد خلال حقبة رقائق "أبل" المصممة داخل الشركة هو جهاز ماك بوك برو M2، الذي ظهر تم إطلاقه في يناير 2023.

وعند إطلاقها، ستكون سلسلة أجهزة ماك بوك برو M5 هي الأخيرة بالتصميم الحالي، الذي طُرح عام 2021.

وستُطرح أجهزة ماك بوك إير الجديدة -التي تحمل الاسم الرمزي "J813" و"J815"- في النصف الأول من العام المقبل.

وتخطط الشركة لإطلاق أول شاشة خارجية جديدة لأجهزة ماك منذ إطلاق الشركة شاشة "Studio Display" عام 2022. ومن المقرر حاليًا إطلاق الإصدار الجديد، الذي يحمل الاسم الرمزي "J427"، في أوائل عام 2026 أيضًا.
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