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واتساب يطلق ميزة ثورية لمستخدمي أندرويد
تكنولوجيا
2025-07-12 | 12:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,549 شوهد
في خطوة مفاجئة قد تغيّر تجربة الدردشة الجماعية، بدأ تطبيق واتساب، التابع لشركة "ميتا"، في اختبار ميزة جديدة مخصصة لمستخدمي نظام أندرويد.
وهذه الميزة الجديدة تكشف عن عدد الأشخاص الذين يقومون بالكتابة داخل الجروبات في الوقت الحقيقي.
وبحسب ما أورده موقع WABetaInfo المتخصص في
أخبار التكنولوجيا
، فإن التحديث الجديد يتيح للمستخدم رؤية عدد المشاركين الذين يكتبون في نفس اللحظة داخل المحادثة الجماعية، بدلاً من عرض اسم شخص واحد فقط كما هو معتاد حالياً.
وكان التطبيق سابقاً يعرض اسم عضو واحد فقط من المشاركين النشطين في الكتابة، وذلك في قائمة المحادثات الرئيسية، ما كان يحد من قدرة المستخدم على معرفة مدى التفاعل داخل الجروب دون فتحه فعلياً.
لكن مع التعديل الجديد، سيتم استبدال اسم العضو بسطر ديناميكي يظهر عدد من يكتبون حاليًا، مثل: "شخصان يكتبان"، مما يمنح المستخدمين فكرة أوضح عن النشاط داخل المجموعة دون الحاجة للدخول إلى المحادثة.
ورغم أن هذه الإضافة تبدو واعدة، فإنها تقتصر فقط على النصوص المكتوبة، إذ لا تشمل الرسائل الصوتية. أي أنه إذا كان هناك أكثر من شخص يسجل رسالة صوتية في نفس اللحظة، فسيظل واتساب يعرض اسم شخص واحد فقط في القائمة، تمامًا كما في النسخ الحالية.
الميزة الجديدة متوفرة حاليًا في النسخة التجريبية الأحدث من تطبيق واتساب على أندرويد، ومن المنتظر تعميمها على جميع المستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب نفس المصدر.
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