الانواء الجوية: العراق سيشهد أطول موجة امطار منذ بدء الشتاء الحالي

وقالت الهيئة في بيان مقتضب، ورد للسومرية نيوز، ان "مخرجات نماذج الطقس وصور الأقمار الصناعية الملتقطة، تشير الى تأثر البلاد بحالة تصنف انها الأطول منذ بدء الحالي".وأوضحت أنها "تبدأ من الخميس المقبل ولغاية الأربعاء من الأسبوع المقبل، وستحدث بعد تحول الرياح الى جنوبية شرقية وتكون شدة الامطار فيها متفاوتة في الزمان والمكان".