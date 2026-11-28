​توقعت للأنواء الجوية، اليوم السبت، هطول أمطار في عموم البلاد خلال ساعات​.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه "بدأت الحالة الجوية التي أشرنا إليها في تقريرنا الصادر الخميس الماضي، مع اندفاع الغيوم الركامية من جهة غرب البلاد باتجاه أغلب المدن، بحسب صور الأقمار الاصطناعية".

وأضاف البيان أنه "تتركز فرص هطول الأمطار خلال الـ24 ساعة المقبلة في مدن شمال ووسط البلاد، فيما تتحسن فرص الأمطار في مدن الجنوب خلال ليل الأحد/ الاثنين".

وتابع البيان إلى أنه "لا يُستبعد هطول أمطار غزيرة في بعض المناطق، مصحوبة بالبرق والرعد، مع احتمالية حدوث رياح هابطة على فترات".