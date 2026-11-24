حذرت هيئة الأنواء الجوية، الثلاثاء، من ضباب وانخفاض الرؤية صباح يوم غد الأربعاء في .



وتوقعت الهيئة في بيان، "تشكّل موجات من الضباب فجر وصباح الأربعاء 25 تشرين الثاني، في مناطق متفرقة من جنوب البلاد، مع تركز احتمالات تشكّله في ، وانخفاض مدى الرؤية إلى أقل من كيلومتر واحد، على أن يتحسن تدريجياً خلال ساعات الصباح".

ودعا البيان سائقي المركبات إلى توخي الحذر وتخفيف السرعة وترك مسافات أمان ولا سيما على الطرق الخارجية لحين تحسن مدى الرؤية.