غيوم "جافة" وحرارة تتصاعد ببطء.. سياق طقسي "ممل" في العراق لمدة اسبوع

وبحسب تقرير ، فإن الطقس منذ اليوم الأربعاء سيكون غائما جزئيا مع هطول زخات خفيفة في والسليمانية ودهوك.اما الحرارة فتنخفض في جنوب البلاد وترتفع في باقي المدن وتكون الأجواء معتدلة نهارا تميل للبرودة نسبيا خلال الليل.وفي السياق العام، تكون الأجواء في عموم البلاد من اليوم ولغاية الاحد المقبل ضمن سياق ثابت حيث تكون السماء غائمة جزئيا وترتفع الحرارة بشكل تدريجي وبطيء كل يوم تدريجيا.وتكون اعلى حرارة عظمى مسجلة اليوم الأربعاء تبلغ 28 مئوية وتسجلها وذي قار، اما يوم غد الخميس تكون اعلى حرارة مسجلة 29 مئوية وتسجلها البصرة.وتقول هيئة الانواء الجوية انه لا يوجد أي تطور مهم في الطقس لغاية الأسبوع المقبل.