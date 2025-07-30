في الوقت الحالي.. مدينة عراقية بالمرتبة 23 عالميًا بقائمة "الأعلى حرارة"

وتصدرت 4 مدن عمانية قائمة الأعلى حرارة عالميا في الوقت الحالي، تلتها مدينة المبارك ، ثم 3 مدن إيرانية، ثم مدينتين قطريتين، ثم مدينة سعودية، واماراتية، ثم مدينتين ايرانيتين، و3 مدن أمريكية، ثم مدينة إيرانية، وأخرى قطرية، ومدينة صينية، ومدينتين كويتيتين، قبل ان تأتي مدينة في المرتبة 23 عالميا، بالحرارة في الوقت الحالي.وفي قائمة المدن الأعلى حرارة خلال 24 ساعة، جاءت 9 مدن عراقية من اصل 15 مدن في قائمة الأعلى حرارة عالميا، واحتلت المرتبة الأولى تليها .