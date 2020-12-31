بشار رسن يودع جماهير بيرسبوليس ويؤكد: انتقالي أفاد النادي مالياً

وانتقل رسن الى صفوف نادي قطر رسمياً اليوم الخميس.ونشر رسن رسالته الى جماهير بيرسبوليس عبر حسابه على "انستغرام" باللغة الفارسية قائلاً:"لمدة ثلاث سنوات ونصف ضحكت وبكيت معكم يا عشاق برسيبوليس ، لقد أصبحنا أبطالًا معًا وخسرنا.. شكراً لكم ولشعب إيران على كل شيء.أشكر جميع مدربي السيد برانكو وكالديرون وخاصة السيد يحيى، شكراً جزيلاً للسيد كريم والسيد أفشين لكوني مرشدًا ودعمًا لي دائمًا ، لم أشعر أبدًا بالغرابة في برسيبوليس لأن جميع اللاعبين ، وخاصة الكابتن وشيوخ الفريق ، ساعدوني دائمًا و أنا مدين لهم.عرف الجميع في برسيبوليس لأشهر أنني سأغادر في منتصف الموسم ، لكنني لم أغادر في بداية الموسم لأن برسيبوليس كان يمتلك عدداً قليلاً من اللاعبين للنهائي وأردت المساعدة في النهائي، لكنني أشكر مجلس الإدارة والمسؤولين بالنادي على السماح لي بالمغادرة قبل أسابيع قليلة ، وبالطبع انفصالي أفاد النادي ماليًا.سأظل دائمًا من محبي برسيبوليس وأنا أحبكم وآمل أن أراكم مرة أخرى".